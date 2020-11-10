Маленькому Максиму 7 лет. Он растет без отца, поскольку мужчина его бросил из-за сомнений в родстве. Поэтому ребенка взялись воспитывать мать Анна и ее старшая дочь, которая работает по 16 часов в сутки. Несмотря на тяжелую работу, денег на лечение больного мальчика не хватает. Кто же является его биологическим отцом — установил тест ДНК. Больше — в материале о 16 выпуске проекта «Таємниці ДНК».

Вероятный отец Максимки — Александр — утверждает, что он ему не родной, ведь они совершенно не похожи. Более того, считает, что биологический отец мальчика — Владимир, первый муж Анны. Такие сомнения появились сразу после диагностирования аутизма у Максима.

Владимир в свою очередь также начал просить о помощи у команды проекта «Таємниці ДНК», мол, бывшая жена навязывает ему чужого ребенка.

Сама Анна в студии призналась, что она не знает наверняка, чей Максим сын. Выяснилось, что женщина пыталась помириться с Владимиром семь лет назад, поэтому двое имели интимные отношения.

Александр долго не решался выйти в студию. Однако в конце выпуска мужчина эмоционально выбежал, доказывая, что у него не было отношений с Анной. Более того, он уже имеет другую семью, которую материально обеспечивает. Внешних общих черт с Максимом не видит, а больных аутизмом в его роду нет.

Чтобы расставить все точки над «і», Татьяна Высоцкая открыла конверты с результатами тестов ДНК. Вероятность того, что Владимир является отцом Максима, составляет 0%. А вот вероятность отцовства Александра — 99,9%

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