38-летняя Валентина родилась накануне Нового года. Однако из-за врожденного порока сердца мать решила ее бросить. Поэтому все детство героини прошло в приемной семье. Казалось, все наладилось. Пока в роддоме, где она работает, одна женщина не бросила ребенка. В тот момент Валентина почувствовала невыносимую боль и отчаяние, ведь ее так же оставили родители. Приступив к поискам родных, она смогла выяснить имя своей матери и адрес. Однако по указанному адресу соседи говорят, что ни о какой женщине не слышали. Больше — в материале о 15 выпуске второго сезона проекта «Таємниці ДНК».

Команда проекта «Таємниці ДНК» отправилась по адресу, который мать Валентины указала в роддоме. Там жила женщина, которая согласилась на прохождение ДНК-экспертизы. Однако результат показал, что вероятность их родства составляет 0%.

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Поэтому поиски родных Валентины продолжились. Журналисты лично познакомились с десятками людей с фамилией Остаповы. Пока на глаза не попала история женщины Ларисы из Каменец-Подольского. Она рассказала о своем прошлом и своей матери. Родители развелись, а отца девочка видела несколько раз. Поэтому о нем и его жизни Лариса ничего не знала. Но впоследствии они восстановили отношения и попытались наверстать упущенное общение. Но 4 года назад мужчина умер.

Изучая судьбу Ларисы, команда вышла на вторую бывшую жену ее отца. Женщина рассказала, что в столице у него были еще одни отношения, в которых родилась дочь.

Однако команду проекта интересовал факт, что Валентину часто путали в Хмельницком с другой женщиной. Ее отыскали и пригласили в студию, чтобы выяснить, откуда могут быть такие общие внешние черты. Но по словам Натальи, она понятия не имеет о возможных родственниках, ведь вся ее семья всегда была вместе. А вот ее тетя, Анастасия, рассказала, что у матери Натальи было 5 детей, двое из которых умерли из-за хронических пороков.

Чтобы расставить все точки над «і», Татьяна Высоцкая открыла конверты с результатами тестов ДНК. Вероятность того, что Валентина ― сестра Ларисы, составила 0%. А вот вероятность родства с Натальей составила 99,9%. Стало понятно, что мать Наталии таки скрыла одни роды и оставила ребенка в роддоме. А женщины пообещали поддерживать отношения, ведь это счастье ― спустя несколько десятилетий обрести родных людей.

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