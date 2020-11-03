38-річна Валентина народилася напередодні Нового року. Проте через вроджену ваду серця мати вирішила її покинути. Тож усе дитинство героїні пройшло у прийомній родині. Здавалося, все налагодилося. Доки в пологовому будинку, де вона працює, одна жінка не покинула дитину. У той момент Валентина відчула нестерпний біль і відчай, адже її так само залишили батьки. Взявшись за пошуки рідних, жінка змогла з’ясувати ім’я своєї матері та адресу. Однак за тим місцем сусіди кажуть, що ні про яку жінку не чули. Більше — в матеріалі про 15 випуск другого сезону проєкту «Таємниці ДНК».

Команда проєкту «Таємниці ДНК» вирушила за адресою, яку мати Валентини вказала у пологовому будинку. Там жила жінка, яка погодилася на проходження ДНК-експертизи. Проте результат показав, що ймовірність їхнього рідства становить 0%.

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-2 14 випуск: результати генетичного тесту на етнічне походження та родинний зв’язок

Тож пошуки рідних Валентини продовжилися. Журналісти особисто познайомилися з десятками людей на прізвище Остапови. Доки на очі не потрапила історія жінки Лариси з Кам’янця-Подільського. Героїня розповіла про своє минуле та свою матір. Батьки розлучилися, а батька дівчинка бачила кілька разів. Тож про нього і його життя Лариса нічого не знала. Але згодом вони відновили стосунки й намагалися надолужити втрачене спілкування. Проте 4 роки тому чоловік помер.

Вивчаючи долю Лариси, команда вийшла на колишню другу дружину її батька. Жінка розповіла, що в столиці в нього були ще одні стосунки, від яких народилася донька.

Проте команду проєкту зацікавив факт, що Валентину часто плутали у Хмельницькому з іншою жінкою. Її знайшли і запросили до студії, щоб з’ясувати, звідки можуть бути такі спільні зовнішні риси. Проте за словами пані Наталі, вона гадки не має про ймовірних родичів, адже вся її сім’я завжди була разом. А от її тітка, пані Анастасія, розповіла, що в Наталиної матері було 5 дітей, двоє з яких померли через хронічні вади.

Щоб розставити всі крапки над «і», Тетяна Висоцька відкрила конверти з результатами тестів ДНК. Імовірність того, що Валентина ― сестра Лариси, склала 0%. А от імовірність рідства з Наталією становила 99,9%. Стало зрозуміло, що мати Наталії таки приховала одні пологи і залишила дитину в пологовому будинку. А жінки пообіцяли одна одній підтримувати стосунки, адже це велике щастя ― через кілька десятиліть знайти рідних людей.

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