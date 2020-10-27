Герой 14 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 не знає свого ані справжнього імені, ані віку, ані національності. Хлопець пам’ятає, як у дитинстві називав себе Едо. Ба більше, тривалий час жив у лікарні, де познайомився з бабусею Ганною, яка почала ним опікуватися. Однак через кілька років жінка зникла. Тож Едик хоче знати, хто він за національністю? Ким для нього є бабуся Ганна? Команда проєкту «Таємниці ДНК» впродовж пів року проводила власне розслідування, щоб допомогти Едуардові зрозуміти, хто він є.

У студії хлопець розповів, що в дитинстві пробув цілих два роки в лікарні. Там йому навіть вигадали дату народження. Щасливим періодом було спілкування з бабою Ганею, яка інколи брала його до себе в гості. Після перебування в лікарні Едо направили в інтернат до Червонограда. Навіть там бабця навідувалася регулярно. Проте з часом жінка з’являлася дедалі рідше. А згодом перестала приїжджати.

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Виходець з інтернату пішов навчатися. Проте держава не забезпечила Едо житлом, тож хлопцеві довелося йти до дитячого будинку. Там він працює сторожем і доглядає за територією, облагороджує клумби. Вихователі інтернату розповіли, що Едо для всіх дітей став вірним другом і порадником. Чоловік, як ніхто інший, добре розуміє проблеми тих, хто там живе.

Та наразі головна мета для хлопця — знайти родичів. До студії завітали Євгенія та Ольга — родина головного лікаря, який хотів усиновити хлопця. Ще коли Едо жив у лікарні, своїм батьком він називав саме його. Проте за рік чоловік помер.

Жінки запевняли, Едик має ромське походження. До студії приїхала пані Галина, яка одного дня прийняла Едо у себе в хаті. Родина циган жебракувала і залишила маленького хлопчика в неї вдома. Проте Едо кульгав, тож Галина привезла його до лікарні.

Команда проєкту «Таємниці ДНК» пів року займалася пошуками родичів. Журналістам вдалося знайти родину корінних ромів, які живуть на кордоні зі Словаччиною. 45-річний Микола розповів, що 25 років тому серед білого дня зник його кульгавий син. Чоловік вважає, що його викрали інші цигани. До студії проєкту «Таємниці ДНК» приїхала Ольга, яка є імовірною сестрою Едуарда. Проте тест ДНК показав 0% рідства.

Щоби прояснити краще ситуацію, Тетяна Висоцька відкрила конверт із генетичним тестом на етнічне походження. Він показав, що Едо має коріння і в Європі, і в Індії.

Команда проєкту також знайшла родичку баби Гані, адже вважала, що якийсь родинний зв’язок у покійної бабусі з Едо таки був. Племінниця баби Ганни розповіла, що дуже давно її тітка стверджувала, ніби Едо її онук. Тож команда звернулася до пані Наталі — доньки бабусі Ганни. Проте жінка була агресивно налаштована, стверджуючи, що це не її син. Тож категорично відмовилася приїжджати до студії. А от її донька Вікторія пройшла тест ДНК. Адже вважає, що має право на спілкування з рідним братом, якщо він таки є. Тетяна Висоцька відкрила конверт з результатом тесту ДНК Едо і Вікторії, який показав вірогідність рідства 99,9%. Тож Едо знайшов рідну сестру Вікторію і тітку.

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