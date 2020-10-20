Щасливий шлюб Світлани зруйнувала інша жінка. Коханого чоловіка у неї відбила Майя. 39-річна Світлана приїхала до студії, щоб довести колишньому, що діти від нього, а вона ніколи йому не зраджувала. Та нова дружина Михайла наполегливо продовжує запевняти, що діти не його. Чоловік навіть відмовився допомагати хворому синові, адже запідозрив, що він також йому не рідний. Більше з’ясували у 13 випуску другого сезону проєкту «Таємниці ДНК».

Світлана зізналася, що й досі кохає Михайла. І це незважаючи на те, що він покинув її з двомісячним сином. Причиною стала коханка. Одного дня Михайло просто пішов з дому, залишивши всі речі. Ба більше, чоловік перестав допомагати хворому сину. А все через запевнення коханки, буцімто діти не його.

Майя розповіла іншу версію. Мовляв, вона не забирала чоловіка з родини. А Михайло покинув Світлану через її постійні зради. Ба більше, зясувалося, що він сидів у в’язниці 10 років. Тож Світлана у той час мала інших чоловіків. Проте сама Світлана розповіла, що завагітніла від Михайла, ще коли провідувала його у в’язниці.

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-2 12 випуск: справжній любовний трикутник і три тести ДНК

Сам Михайло зізнався, що справді кохав колишню дружину. Проте багато чого його не влаштовувало в сімейному житті. Мовляв Світлана гуляла ночами і випивала з іншими чоловіками. Ба більше, є сусід, із яким у жінки дивні стосунки. Вони постійно проводили разом час. Крім того, у в’язницю Світлана приїжджала не лише до Михайла, а й до іншого чоловіка — Богдана.

Колишня подруга Світлани також розповіла приголомшливі речі. Діти голодують, а мама до них ставиться з особливою жорстокістю. Психолог поспілкувалася з хлопчиками, які зізналися, що мама їх таки б’є.

Щоб остаточно визначити, чи правду каже Світлана, ведуча Тетяна Висоцька відкрила конверти з результатами тестів ДНК. Імовірність того, що Михайло є батьком двох синів Світлани, становить 99,9%.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ