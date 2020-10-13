Альона опинилася в центрі любовного трикутника. 29-річна мати трьох дітей розповідає, що двох синів народила від двох попередніх шлюбів. А от донечку Злату — від теперішнього чоловіка Дениса. Проте і третій шлюб опинився під загрозою, адже коханий почав війну з колишнім. Двоє чоловіків не можуть поділити сина Артема і доньку Злату, бо заплуталися, де чия дитина. Адже колишній чоловік Віталій стверджує, що раніше Альона мала одночасно стосунки з ним і з Денисом. Більше — в матеріалі про 12 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-2.

У студії проєкту «Таємниці ДНК» Альона розповіла, що наразі Денис сумнівається в її вірності. У жінки колись були стосунки з Денисом. Проте пара вирішила розійтися і залишитися друзями. У той період Альона зустріла Віталія, старшого за віком і більш серйозного. Принаймні їй так здавалося. Згодом дівчина вирішила піти від нього. Ба більше, з’явилися чутки, що мати Віталія займається чорною магією. Тож Альона вважає, що вона була приворожена. Через це завагітніла Артемчиком і на якийсь час повернулася жити до Віталія.

Тим часом Денис постійно навідував Альону. Жінка зауважує, що це були виключно дружні стосунки. Проте він допомагав їй і займався дітьми, про яких не піклувався Віталій.

Та якось Денис наважився забрати дівчину на кілька днів. Після цього Альона завагітніла. Проте Денис категорично був не готовий до такої новини. Тож вирішив одразу поїхати відпочивати до Греції на місяць. У цей час Альона повернулася жити до Віталія. Саме це стало причиною для чоловіка вважати, що Злата — його донька.

У студію приїхав сам Віталій, який розповів свою версію. Чоловік стверджував, що батьки Альони запевняли, мовляв Злата — його донька. Ба більше, якщо вирахувати 9 місяців від їхніх інтимних стосунків, то він є таки батьком третьої дитини. А от щодо сина Артема — у нього сумніви. Адже коли Віталій їздив на заробітки, ходили плітки, що Альона йому зраджує.

Мати Альони зізналася, що вона таки брехала Віталію про те, що він батько. Жінка вирішила “навісити” Злату чоловікові, щоб її Альона не зосталася сама з трьома дітьми на руках. Проте коли з Греції повернувся Денис, Альона та її мати змінили свою точку зору.

Сам Денис запевнив, що Віталій намагається зруйнувати його сім’ю. І це незважаючи на те, що Денис і Альона не живуть разом. Проте тести ДНК допоможуть чоловікові повірити жінці і повернутися до неї. Ба більше, Денис також упевнений, що мати Віталія відьма, яка займається магією.

Мати Віталія розповіла інше. Жінка була здивована звинуваченнями стосовно магії. Проте розповіла більш важливі факти, що перша дитина Альони — Максим — також не від її першого чоловіка Сергія. У містом ширяться чутки про легковажність дівчини.

Усі крапки над «і» розставив тест ДНК. З’ясувалося, що Максим таки не є сином Сергія. Андрійко не є сином Дениса, проте є сином Віталія. А от вірогідність того, що Злата є донькою Віталія, — 99,9%.

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