Алена оказалась в центре любовного треугольника. 29-летняя мать троих детей рассказывает, что двух сыновей родила от двух предыдущих браков. А вот дочь Злату — от нынешнего мужа Дениса. Однако и третий брак очутился под угрозой, ведь любимый начал войну с бывшим. Двое мужчин не могут поделить сына Артема и дочь Злату, так как запутались, где чей ребенок. Бывший муж Виталий утверждает, что ранее женщина имела одновременно отношения с ним и с Денисом. Больше — в материале о 12 выпуске проекта «Таємниці ДНК».

В студии проекта «Таємниці ДНК» Алена рассказала, что сейчас Денис сомневается в ее верности. У женщины когда-то были отношения с Денисом. Но пара решила разойтись и остаться друзьями. В тот период Алена встретила Виталия, который был постарше и посерьезнее. По крайней мере ей так казалось. Но от него девушка решила уйти. Более того, появились слухи, что мать Виталия занимается черной магией. Поэтому Алена считает, что ее приворожили. Из-за этого забеременела Артемчиком и на некоторое время вернулась жить к Виталию.

Тем временем Денис постоянно навещал Алену. Женщина отмечает, что это были исключительно дружеские отношения. Он помогал ей и занимался детьми, о которых не заботился Виталий.

Но однажды Денис решился забрать девушку на несколько дней. После этого Алена забеременела. Однако Денис категорически был не готов к такой новости. Поэтому решил сразу поехать отдыхать в Грецию на месяц. В это время Алена вернулась жить к Виталию. Именно это стало причиной для мужчины считать, что Злата — его дочь.

В студию приехал сам Виталий, который рассказал свою версию. Мужчина утверждал, что родители Алены уверяли, мол Злата — его дочь. Более того, если высчитать 9 месяцев от их интимных отношений, то он является таки отцом третьего ребенка. А вот касательно сына Артема — у него сомнения. Ведь когда Виталий ездил на заработки, ходили слухи, что Алена ему изменяет.

Мать Алены призналась, что она таки врала Виталию о том, что он отец. Женщина решила “навесить” Злату мужчине, чтобы ее дочь Алена не осталась одна с тремя детьми на руках. Однако когда из Греции вернулся Денис, Алена и ее мать изменили свою точку зрения.

Сам Денис заверил, что Виталий пытается разрушить его семью. И это невзирая на то, что Денис и Алена не живут вместе. Но тесты ДНК помогут мужчине поверить женщине и вернуться к ней. Более того, Денис также уверен, что мать Виталия ведьма, которая занимается магией.

Мать Виталия рассказала другое. Женщина была удивлена обвинениями касаемо магии. Однако рассказала более важные факты, что первый ребенок Алены — Максим — тоже не от ее первого мужа Сергея. В городе ходят слухи о ветрености девушки.

Все точки над «і» расставили тесты ДНК. Выяснилось, что Максим таки не является сыном Сергея. Андрюша не является сыном Дениса, но является сыном Виталия. А вот вероятность того, что Злата является дочерью Виталия, — 99,9%.

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