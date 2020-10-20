Счастливый брак Светланы разрушила другая женщина. Любимого мужа у нее увела Майя. 39-летняя Светлана приехала в студию, чтобы доказать бывшему, что дети от него, а она никогда ему не изменяла. Но новая жена Михаила упорно продолжает уверять, что дети не его. Мужчина даже отказался помогать больному сыну, ведь заподозрил, что он также не является ему родным. Болше выяснили в 13 выпуске второго сезона проекта «Таємниці ДНК».

Светлана призналась, что до сих пор любит Михаила. И это несмотря на то, что он бросил ее с двухмесячным сыном. Причиной стала любовница. Однажды Михаил просто ушел из дома, оставив все вещи. Более того, мужчина перестал помогать больному сыну. А все из-за того, что любовница внушила ему — дети не его.

Майя рассказала другую версию. Мол, она не уводила мужа из семьи. Тот сам бросил Светлану из-за ее постоянных измен. Более того, выяснилось, что Михаил сидел в тюрьме 10 лет. Поэтому Светлана в то время имела других мужчин. Однако сама Светлана рассказала, что забеременела от Михаила, еще когда навещала его в тюрьме.

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Михаил признался, что действительно любил бывшую жену. Однако многое его не устраивало в семейной жизни. Мол Светлана гуляла по ночам и выпивала с другими мужчинами. Более того, есть сосед, с которым у женщины странные отношения. Двое постоянно проводили вместе время. Кроме того, в тюрьму Светлана приезжала не только к Михаилу, но и к другому мужчине — Богдану.

Бывшая подруга Светланы также рассказала шокирующие вещи. Дети голодают, а мама к ним относится с особой жестокостью. Психолог пообщалась с мальчиками, которые признались, что мама их таки бьет.

Чтобы окончательно выяснить, правду ли говорит Светлана, ведущая Татьяна Высоцкая открыла конверты с результатами тестов ДНК. Вероятность того, что Михаил является отцом двух сыновей Светланы, составила 99,9%.

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