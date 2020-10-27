Герой 14 выпуска проекта «Таємниці ДНК»-2 не знает своего ни настоящего имени, ни возраста, ни национальности. Парень помнит, как в детстве называл себя Эдо. Более того, длительное время жил в больнице, где познакомился с бабушкой Анной, которая начала за ним ухаживать. Однако через несколько лет женщина исчезла. Поэтому Эдик хочет знать, кто он по национальности? Кем для него является бабушка Анна? Команда проекта «Таємниці ДНК» в течение полугода проводила собственное расследование, чтобы помочь Эдуарду понять, кто он есть.

В студии парень рассказал, что в детстве провел целых два года в больнице. Там ему даже придумали дату рождения. Счастливым периодом было общение с бабой Аней, которая иногда брала его в гости. После пребывания в больнице Эдо направили в интернат в Червонограде. Даже там бабка приходила регулярно. Однако со временем женщина появлялась все реже. А потом перестала приезжать.

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Выходец из интерната пошел учиться. Однако государство не обеспечило Эдо жильем, поэтому парню пришлось идти в детский дом. Там он работает сторожем и ухаживает за территорией, облагораживает клумбы. Воспитатели интерната рассказали, что Эдо для всех детей стал верным другом и советчиком. Мужчина, как никто другой, хорошо понимает проблемы тех, кто там живет.

Но пока главная цель для парня — это найти родственников. В студию пришли Евгения и Ольга — семья главного врача, который хотел усыновить мальчика. Еще когда Эдо жил в больнице, своим отцом он называл именно его. Однако через год мужчина умер.

Женщины уверяли, Эдик имеет цыганское происхождение. В студию приехала Галина, которая однажды приняла Эдо у себя в доме. Семья цыган бедствовала и оставила маленького мальчика у нее. Однако Эдо хромал, поэтому Галина привезла его в больницу.

Команда проекта «Таємниці ДНК» полгода занималась поисками родственников. Журналистам удалось найти род коренных цыган, живущих на границе со Словакией. 45-летний Николай рассказал, что 25 лет назад среди белого дня исчез его хромой сын. Мужчина считает, что его украли другие цыгане. В студию проекта «Таємниці ДНК» приехала Ольга, которая является вероятной сестрой Эдуарда. Однако тест ДНК показал 0% родства.

Чтобы прояснить лучше ситуацию, Татьяна Высоцкая открыла конверт с генетическим тестом на этническое происхождение. Он показал, что Эдо имеет корни и в Европе, и в Индии.

Команда проекта также нашла родственницу бабы Ани, ведь считала, что какое-то родство у покойной бабушки с Эдо таки было. Племянница бабы Анны рассказала, что очень давно ее тетя утверждала, будто Эдо ее внук. Поэтому команда обратилась к Наталье — дочери бабушки Анны. Однако женщина была агрессивно настроена, утверждая, что это не ее сын. Поэтому категорически отказалась приезжать в студию. А вот ее дочь Виктория прошла тест ДНК, поскольку считает, что имеет право на общение с родным братом, если он все-таки есть. Татьяна Высоцкая открыла конверт с результатом теста ДНК Эдо и Виктории, который показал вероятность родства 99,9%. Поэтому Эдо нашел родную сестру Викторию и тетю.

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