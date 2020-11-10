Маленькому Максимкові 7 років. Він росте без батька, адже чоловік його покинув через сумніви у родинному зв’язку. Тож дитину взялися виховувати мама Ганна та її старша донька, яка працює по 16 годин на добу. Незважаючи на тяжку працю, грошей на лікування хворого хлопчика не вистачає. Хто ж є його біологічним батьком — встановив тест ДНК. Більше — в матеріалі про 16 випуск проєкту «Таємниці ДНК».

Імовірний батько Максимчика — Олександр — стверджує, що він йому не рідний, адже вони геть не схожі. Ба більше, вважає, що біологічний тато хлопчика — Володимир, перший чоловік Ганни. Такі сумніви з’явилися одразу після діагностування аутизму в Максима.

Володимир у свою чергу також почав просити про допомогу в команди проєкту «Таємниці ДНК», мовляв, колишня дружина нав’язує йому чужу дитину.

Сама Ганна в студії зізналася, що вона не знає напевно, чий Максим син. З’ясувалося, що жінка намагалася помиритися з Володимиром сім років тому, тож двоє мали інтимні стосунки.

Олександр довго не наважувався вийти до студії. Проте наприкінці випуску емоційно вибіг, доводячи, що він не мав стосунків з Ганною. Ба більше, вже має іншу родину, яку матеріально забезпечує. Зовнішніх спільних рис із Максимом не бачить, а хворих на аутизм у його роду немає.

Щоб розставити всі крапки над «і», Тетяна Висоцька відкрила конверти з результатами тестів ДНК. Імовірність того, що Володимир є батьком Максима, становить 0%. А от імовірність батьківства Олександра — 99,9%.

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