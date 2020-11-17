«Таємниці ДНК»-2 17 випуск: Зворушлива і приголомшлива зустріч матері та доньки

Героїня нового випуску Альбіна все життя носила в душі біль через жахливе ставлення матері. Та все стало зрозуміло, коли дівчина дізналася, що вона прийомна. Альбіна прагнула розшукати біологічну сім’ю чи бодай когось із родичів. Вона ніколи не знала материнської ласки, а всю любов отримала від бабусі. Чи знайшла команда проєкту «Таємниці ДНК» матір дівчини? Дізнайтеся більше в матеріалі про 17 випуск.

У студії Альбіна розповіла, що про свою долю дізналася від сусідів. У віці одного року її вдочерила прийомна родина. Однак названа мати ставилася до неї погано. Могла побити руки за негарний почерк або посадити у ванну зі страшенно гарячою водою. Крім того, жінка пиячила. Одного разу в алкогольному сп’янінні проколювала голкою вуха Альбіні.

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Тож коли мати померла, дівчина подумала: «Фух, нарешті мої муки і тортури закінчилися». Згодом Альбіна дізналася, що вона прийомна. Ходили чутки, що її біологічною матір’ю є молода студентка, якій мати заборонила забирати немовля. Тож та була вимушена його покинути.

Команда зробила тест ДНК названій бабусі Альбіни, щоб переконатися, що дівчина таки не рідна їм. Результат 0% довів це. Тож залишалася єдина зачіпка — дата народження дівчинки. Виявилося, що жодна мати того дня не відмовилася від немовляти. Проте команда припустила, що дату могли змінити навмисно. Тож підняли архіви пологів за найближчі дні. З’ясувалося, є жінка на ім’я Юлія, яка народжувала досить молодою, а від дитини відмовилася. Про це розповіли сусідки по палатах, яких вдалося розшукати.

Журналісти знайшли Юлію і поспілкувалися з нею. Вона запевняла, що приховувати їй нічого, тож дала зразки для тесту ДНК. От тільки інтерв’ю Юля дала настільки емоційне й у сльозах, що команда запідозрила її у приховуванні фактів.

Юлія з матір’ю приїхали до студії, де розповіли, що їх точно ніхто не може розшукувати. Можливо, родичі Юлиного батька, адже той покинув сім’ю багато років тому. Проте версії про таємні пологи жодна не назвала. Доки ведуча не запитала про це в лоб. Юлія згадала пологовий будинок, проте одразу зауважила, що не бажає говорити про минуле. Мовляв, вона завагітніла від невідомого чоловіка, народила у 17 років і мала намір відмовлятися. Тож щоб з’ясувати істину, Тетяна Висоцька відкрила конверт з результатами тесту ДНК. Імовірність того, що Альбіна є донькою Юлії, — 99,9%.

Причиною відмови від дитини стало насилля, яке Юлія намагалася всі ці роки викреслити з пам’яті. Після випуску мати й донька спілкуються щодня. Альбіна побувала в гостях у мами і познайомилася з братом та сестрою.

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