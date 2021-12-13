В 16 выпуске на проект «Таємниці ДНК»-4 обратились двое подростков ― 15-летний Даниил и 14-летняя Вероника. Брат и сестра хотят доказать своему отцу Александру, что являются его биологическими детьми. Еще малышами мужчина выгнал их с матерью из дому. Сейчас дети живут с бабушкой и дедушкой. Александр не раз заявлял Даниилу и Веронике, что не является их отцом, так как он уверен, что его бывшая жена ему изменяла. Из-за этого мужчина всячески уклоняется от уплаты алиментов. На самом ли деле все так, как говорит Александр? И смогут ли дети отстоять честь семьи? Читайте далее.

15-летний Даниил и 14-летняя Вероника с Одещины хотят положить конец обвинениям в неродстве со стороны отца. Они рассказали, что после развода родителей Александр поначалу приходил к ним, но позже перестал. В этом дети обвиняют мать мужчины ― Раису Ивановну. Даниил и Вероника говорят, что бабушка никогда не признавала их. У мальчика с рождения ДЦП. Он говорит, что в детстве постоянно чувствовал свою вину за развод родителей. Даниил поделился, что отец принес ему много горя. Даже когда он нуждался в операции, Александр не помог. Вероника, в свою очередь, с 6 класса терпит издевательства со стороны одногодок из-за слов отца о том, что она ему не родная. Все, чего хотят дети, ― отбелить имя своей мамы Елены.

Дедушка Анатолий и бабушка Любовь, кроме извинений, намерены еще получить алименты со стороны бывшего зятя. По их словам, после развода Александр выплачивал деньги всего 3 месяца. За все это время его долг по алиментам вырос до 30 тысяч гривен.

Анатолий и Любовь также рассказали о супружеской жизни дочери. Они поделились, что Раиса Ивановна сразу невзлюбила Елену. Когда женщина узнала, что невестка беременна, то решила, что дети не от ее сына. Из-за стресса Елена родила преждевременно. У нее появились на свет близнецы, но один из них умер в роддоме, а второй ― Даниил ― получил травму. 3 месяца Елена провела в патологии для новорожденных, а по возвращении домой вновь забеременела. Увидев Веронику, Александр решил, что она не его дочь. В какой-то момент мужчина просто выгнал Елену с двумя детьми на улицу. Из-за постоянных обвинений со стороны мужа девушка даже пыталась покончить жизнь самоубийством.

В студии появились Александр и его мама Раиса Ивановна. Они высказали уверенность в том, что дети не родные мужчине. Александр рассказал, что о Елене всегда ходила дурная слава. Из-за этого его мать уверена, что девушка специально все спланировала и пришла в их дом уже беременной. Александр даже рассказал, что ловил бывшую жену на измене. После этого он якобы простил ее, но когда Елена изменила снова, мать выгнала невестку.

Оказалось, что после попытки самоубийства Елену лишили родительских прав. Сейчас опекунами детей являются ее родители. Александр рассказал, что обманом семья Елены заставила его отказаться от родительских прав. Мужчина уверяет, что хочет общаться с детьми, но ему просто не дают. Он также заверил, что исправно платит все алименты.

Сама Елена также вышла из тайной комнаты в студию. Она сказала, что со стороны Александра хочет только извинений и уплаты алиментов. Две семьи не смогли спокойно обсудить ситуацию, и финальную точку в этом деле поставили тесты ДНК.

Что они показали? Действительно ли Елена изменяла Александру? И прозвучали ли в студии долгожданные извинения?

Узнайте развязку этой резонансной истории в полном 16 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4.

Video: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 16: дети пытаются доказать отцу, что они ему родные Что удалось установить команде проекта Таємниці ДНК и какие результаты показал тест ДНК в 16 выпуске 4 сезона Таємниці ДНК от 12.12.2021 — читайте в материале

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