В 15 выпуске «Таємниці ДНК»-4 героиней проекта стала 33-летняя Инна. Девушка уже долгое время борется с онкозаболеванием, которое, к сожалению, не поддается химиотерапии и не операбельно. Инна выросла в приемной семье. Она боится, что ее дни сочтены, и поэтому хочет успеть познакомиться со своей родной мамой. Сможет ли героиня наконец-то встретить ту, что подарила ей жизнь? И какие тайны о своем происхождении узнает Инна? Читайте в материале.

Год назад Инна Рудницкая из Белой Церкви узнала о своем страшном диагнозе ― рак. Так как девушка росла в приемной семье, ей хочется узнать своих родных. Инна говорит, что не держит обиду на биологическую мать. Она просто хочет понять, почему та от нее отказалась, и сказать ей спасибо за жизнь.

Инна призналась, что стала гораздо спокойнее относиться ко всему после того, как узнала о своем диагнозе. Она не отчаялась и даже начала рисовать картины на заказ. У нее двое сыновей и муж Виктор. Они поддерживают девушку и в борьбе с раком, и в поиске родных.

Героиня рассказала, что ее приемные родители дали ей необходимую заботу и тепло. Она росла в любви и даже представить не могла, что является не родной дочерью. Приемные родители скрывали тайну рождения девушки, хоть иногда у нее и возникали подозрения. Только после смерти матери Татьяны Инна начала искать свои корни. Приемный отец еще жив, но он говорит, что не знает ничего о биологических родителях дочери.

Так как девушке никто не говорил правду, она пошла за ответами в ЗАГС. Там Инна узнала, что при рождении ее звали Мариной Погребняк. В реестре было указано и имя матери ― Погребняк Людмила. Об отце ничего сказано не было.

Пролить свет на происхождение Инны попытались ее крестные ― Наталья и Надежда. Только им Татьяна доверила тайну удочерения. Наталья рассказала, что подруга была бездетной и очень хотела ребенка. Она сразу приняла Инну как свою. Так как девочка очень болела в детстве, Татьяна предполагала, что биологическая мать курила во время беременности. Но имени женщины она не знала. Надежда, в свою очередь, слышала о том, что биологическая мать погибла во время родов.

Журналисты «Таємниці ДНК» нашли несколько женщин, которые могут быть предполагаемыми матерями Инны. Наиболее вероятной кандидатурой оказалась Погребняк Людмила из Белой Церкви. Так неужели Инна всю жизнь жила возле своих родных?

Вероятные брат и сестра девушки ― Алексей и Алла ― приехали в студию проекта. Они не подозревали, кто их может искать. В Алле Инна сразу узнала крестницу своего приемного отца.

Алексей и Алла рассказали о своей семье. Оказалось, что в год рождения Инны родители отправили их в Сибирь. После возвращения домой дети узнали о том, что мать и отец развелись.

Людмила Погребняк также вышла в студию проекта. Она заверила, что не знает, кто может ее искать. Однако позже обмолвилась, что есть один вариант, но она не хочет об этом вспоминать. В ходе выяснений Людмила призналась, что рожала трижды. Женщина рассказала, что у нее была еще одна дочь. Она появилась вследствие… изнасиловалия. Когда Людмила родила, то сразу отказалась от девочки. Врачи тогда сказали ей, что ребенок умер.

Когда они увидели, кто их ищет, то Алла сразу узнала Инну.

Так является ли Людмила матерью девушки? Как прошла их встреча? И неужели всю жизнь Инна знала своих биологических родных?

Узнайте прямо сейчас в 15 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4.

Video: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 15: обретет ли семью онкобольная Инна? Что удалось установить команде проекта Таємниці ДНК и какие результаты показал тест ДНК в 15 выпуске 4 сезона Таємниці ДНК от 05.12.2021 — читайте в материале

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