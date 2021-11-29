В 14 выпуске на проект «Таємниці ДНК»-4 обратился Павел Кочеров. Он хочет вывести на чистую воду свою бывшую девушку Веру и доказать, что не является отцом ее двухлетнего сына Андрея. Мужчина намерен прекратить любое общение с экс-возлюбленной из-за постоянных угроз с ее стороны. Но сама Вера говорит, что таким образом просто пытается привлечь внимание Павла к сыну. Кроме того, она уверяет, что у мужчины уже пятеро детей, которых он бросил на произвол судьбы. Неужели Павел действительно не тот, за кого себя выдает? И на чьей стороне правда? Узнайте в материале.

35-летний Павел Кочеров из Запорожской области обратился на проект «Таємниці ДНК», чтобы с помощью генетического теста доказать, что не является отцом двухлетнего Андрея. Мужчина утверждает, что бывшая девушка Вера сама инициировала разрыв их отношений, не захотела дать мальчику его фамилию и отказала в проведении экспертизы на определение отцовства. Но когда у него появилась новая девушка Алина, все изменилось. По словам Павла, Вера начала активно доказывать его родство с мальчиком и угрожала расправой: говорила, что обольет Алину кислотой, и распространяла о паре неприятные слухи.

Тем не менее, их отношения начинались хорошо. Павел и Вера познакомились в интернете, и девушка сразу ему понравилась. По словам мужчины, позже он начал замечать ее двуличность и скандальность. Но несмотря на это, когда Павел узнал о беременности Веры, то обрадовался. Предлагал ей записать сына на его фамилию, но она не захотела этого делать без брака. Жениться Павел не хотел. Он уже тогда начал подозревать девушку в изменах. Позже предлагал Вере переехать к нему с ребенком, но она снова отказала.

Впервые Павел увидел Андрея, когда ему был почти год. После этого мужчина начал встречаться с Алиной. Когда бывшая узнала об этом, то стала преследовать пару.

Мать Веры, Валентина, пришла в студию «Таємниці ДНК» и рассказала, что считает Павла скользким типом и ловеласом. Односельчане подтвердили, что у мужчины постоянно разные девушки и большое количество детей. На это Павел ответил, что у него только двое дочерей и предполагаемый сын Андрей.

Появление в студии Веры обозначилось пощечиной Павлу. Их общение сразу не задалось.

Вера рассказала, что Павел долгое время скрывал от нее свои отношения с Алиной. Узнав об этом, Вера была очень зла на мужчину. Все потому, что, по ее словам, когда Павел уже встречался с Алиной, у них продолжались половые отношения и она даже еще раз забеременела от него. Но и это не все. Как оказалось, даже во время отношений с Верой Павел изменял ей с бывшей гражданской женой.

Алина слышала все это из тайной комнаты и вышла к Павлу.

Как она отреагировала на все сказанное? Удастся ли Павлу сохранить отношения с Алиной? И главный вопрос: кто же настоящий отец маленького Андрея?

Узнайте развязку этой резонансной истории в полном 14 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4.

Video: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 14: кто является отцом маленького Андрея? Что удалось установить команде проекта Таємниці ДНК и какие результаты показал тест ДНК в 14 выпуске 4 сезона Таємниці ДНК от 28.11.2021 — читайте в материале

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