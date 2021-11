У 14 випуску на проєкт «Таємниці ДНК»-4 звернувся Павло Кочеров. Він хоче вивести на чисту воду свою колишню дівчину Віру і довести, що не є батьком її дворічного сина Андрія. Чоловік має намір припинити будь-яке спілкування з екскоханою через постійні погрози з її боку. Але сама Віра каже, що в такий спосіб просто намагається привернути увагу Павла до сина. Крім того, вона запевняє, що в чоловіка вже п’ятеро дітей, яких він покинув напризволяще. Невже Павло справді не той, за кого себе видає? І на чиєму боці правда? Дізнайтесь у матеріалі.

35-річний Павло Кочеров із Запорізької області звернувся на проєкт «Таємниці ДНК», щоб за допомогою генетичного тесту довести, що не є батьком дворічного Андрія. Чоловік стверджує, що колишня дівчина Віра сама ініціювала розрив їхніх стосунків, не захотіла дати хлопчику його прізвище та відмовила у проведенні експертизи на визначення батьківства. Та коли в нього з’явилася нова дівчина Аліна, усе змінилося. За словами Павла, Віра почала активно доводити його рідство з хлопчиком і погрожувала розправою: казала, що обіллє Аліну кислотою, і поширювала про пару неприємні чутки.

Проте їхні стосунки починалися добре. Павло та Віра познайомилися в інтернеті, і дівчина одразу йому сподобалася. За словами чоловіка, уже пізніше він почав помічати її дволикість і скандальність. Та незважаючи на це, коли Павло дізнався про вагітність Віри, то зрадів. Пропонував їй записати сина на його прізвище, але вона не захотіла цього робити без шлюбу. Одружуватися Павло не хотів. Він уже тоді почав підозрювати дівчину у зраді. Згодом пропонував Вірі переїхати до нього з дитиною, але вона знову відмовила.

Уперше Павло побачив Андрійка, коли йому був майже рік. Після цього чоловік почав зустрічатися з Аліною. Дізнавшись про це, колишня стала переслідувати пару.

Мати Віри, Валентина, прийшла до студії «Таємниці ДНК» і розповіла, що вважає Павла слизьким типом і ловеласом. Односельці підтвердили, що в чоловіка постійно різні дівчата і велика кількість дітей. На це Павло відповів, що має тільки двох дочок і ймовірного сина Андрія.

Поява в студії Віри означилася ляпасом Павлові. Їхнє спілкування одразу не склалося.

Віра розповіла, що Павло тривалий час приховував свої стосунки з Аліною. Дізнавшись про це, вона була дуже зла на чоловіка. Усе тому, що, за її словами, коли Павло вже зустрічався з Аліною, у них продовжувалися статеві стосунки і вона навіть ще раз завагітніла від нього. Але і це не все. Як виявилося, навіть під час стосунків із Вірою Павло зраджував її з колишньою цивільною дружиною.

Аліна все це чула з таємної кімнати і вийшла до Павла.

Як вона відреагувала на все сказане? Чи вдасться Павлу зберегти стосунки з Аліною? І головне запитання: хто справжній батько маленького Андрія?

Дізнайтесь розв’язку цієї резонансної історії у повному 14 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4.

