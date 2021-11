У 13 випуску «Таємниць ДНК»-4 героїнею проєкту стала 45-річна Надія Гагаєва. Жінка є майстром спорту з хокею на траві та чемпіонкою з плавання. Надія досягла високих результатів у спорті і завжди присвячувала їх своїй прийомній родині. Та незважаючи ні на що, їй завжди хотілося познайомитися з жінкою, яка залишила її в пологовому будинку. Чи вдасться їй це? І чи знайде Надія сім’ю?

На рахунку полтавчанки Надії Гагаєвої безліч перемог у плаванні та хокеї на траві. Вона стала сильною особистістю завдяки своїй завзятості й підтримці прийомної сім’ї. Проте все життя Надії не дає спокою питання про те, чому рідна мати залишила її в пологовому будинку 45 років тому.

Героїня з’явилася на світ у Києві, і пізніше її удочерила сім’я з Полтави. Прийомний батько розповідав Надії про те, що вона народилася із запаленням легень і її дивом вдалося врятувати. До самої його смерті вони мали чудові стосунки. Саме прийомний батько віддав Надію на плавання і завжди підтримував у всьому. Завдяки йому вона швидко змогла досягти висот у цьому спорті. Пізніше почала займатися хокеєм на траві. Три роки поспіль Надію Гагаєву визнавали найкращою воротаркою України. Жінка дуже вдячна прийомному батькові. З матір’ю, що її вдочерила, у них не такі теплі стосунки, але вони досі підтримують зв’язок.

Після смерті прийомного батька Надія почала шукати свою біологічну сім’ю. Вона їздила до дитбудинку і зверталася на різні програми, але нічого не виходило.

Подруги Надії ― Мая та Олена ― розповіли, що її все життя непокоїло це питання. Тому вони підтримали її у пошуках біологічної родини.

Надія розповіла, що кілька разів її друзі бачили дуже схожу зовні жінку в Полтаві. Журналісти проєкту вирішили перевірити цю версію. Вони знайшли жінку, дуже схожу на Надію у… своїй базі. Її звати Тетяна Почекай, і вона також уже зверталася на проєкт «Таємниці ДНК».

Тетяна увійшла до студії, і її схожість із Надією приголомшила всіх. Жінка розповіла, що мешкає на Кіровоградщині. Вона має сина, від якого відмовився батько і спорідненість із яким вона хотіла довести на проєкті «Таємниці ДНК». Життєві історії обох жінок виявилися дуже схожими. Незважаючи на це, Тетяна ніколи не чула від рідних про залишену дитину. Її мати, Меланія, також підтвердила, що всі її діти поруч із нею.

Настав момент істини, і Тетяна Висоцька внесла конверт із результатом тесту ДНК. Незважаючи на подібність Надії і Тетяни, їхня спорідненість не підтвердилася.

Після цього несподівано ведуча попросила героїню з подругами перейти до таємної кімнати. У результаті пошуків журналістами було виявлено її потенційну матір. У неї повністю збігалися ім’я, по батькові та прізвище з жінкою, записаною в документах Надії.

Вона приїхала до студії «Таємниць ДНК»-4. 72-річна жінка припустила, що її шукають далекі родичі. Коли Тетяна Висоцька почала розпитувати її про сім’ю, не захотіла розповідати і дуже розхвилювалася. Після цього жінка раптово встала і пішла до виходу. У цей момент до неї вибігла Надія.

Чи вдалося їй зупинити свою імовірну матір? Чому жінка так розхвилювалася? І чи є вона матір’ю Надії?

Дізнайтесь просто зараз у 13 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4.

