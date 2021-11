У 12 випуску на проєкт «Таємниці ДНК»-4 звернулася Клавдія Венгер. Жінка вже 11 років живе надією, що її зниклий син Андрій усе ще живий. За версією поліції, хлопець загинув унаслідок ДТП. Проте родина впевнена, що це не так, оскільки нібито сам Андрій телефонував їм 2 роки тому і просив про допомогу. Хто ж насправді був на іншому кінці дроту? І які таємниці розкриє найскладніше розслідування сезону? Читайте далі.

50-річна Клавдія Венгер з Миколаївщини вже 11 років живе надією знову побачити свого старшого сина Андрія. У 18 років хлопець вирушив на заробітки до Одеси і безвісти зник. За цей час мати була на його могилі лише раз, оскільки не вірить, що в ній похований Андрій. Її підтримує і молодший син Едуард, який припускає, що хлопець міг потрапити в рабство.

У студії проєкту «Таємниці ДНК» Клавдія розповіла, що Андрій хотів стати далекобійником, щоб об’їздити всю Україну. Хлопець ось-ось мав складати іспит на отримання водійських прав, але раптово зник. У той фатальний день Андрій поїхав розвантажувати каміння до Одеси, щоб трохи підзаробити. Після цього зв’язок із ним обірвався.

Наступного дня Клавдія подала заяву про зникнення сина. Але розкрити справу поліції вдалося лише 2015 року. За версією правоохоронців, Андрія збила машина одразу після зникнення. Вони встановили, що його поховали у безіменній могилі. Але мати впевнена, що поліція навіть не шукала Андрія і просто пов’язала ДТП з його щезненням. Клавдія наважилася на ексгумацію, щоб довести, що у безіменній могилі не її син.

У студії проєкту також стало відомо, що два роки тому батькові хлопця, Сергію, почали надходити дзвінки нібито від самого Андрія. Він сказав, що живий і перебуває на заході України. Андрій просив не давати його номеру матері. Коли жінка таки зателефонувала йому, то почула, що це не її син. Проте колишній чоловік Клавдії упевнений у протилежному і вважає, що Андрій просто злий на матір.

Сергій разом зі своєю матір’ю Галиною також з’явився в студії проєкту «Таємниці ДНК». Вони впевнені, що їм телефонує ніхто інший, як Андрій. Чоловік поділився словами сина про те, що він переніс важку операцію і через це загруз у боргах. Батько і бабуся, як могли, допомагали хлопцю грошима. За ці два роки вони надіслали йому приблизно 10 тисяч гривень.

Проте односельчанки родини запевняють, що Сергій та Галина переказали незнайомому чоловікові вже набагато більше грошей і навіть брали кредити. Вони впевнені, що сім’ї дзвонить не Андрій, а аферист.

Крапку поставило розслідування проєкту. Воно встановило, що дзвінки до Сергія надходили з двох номерів. Перший із них належить жінці з Рівненської області, яка була пов’язана з криміналом. А власником другого номера є колишній ув’язнений Сергій.

То невже батькові насправді дзвонили шахраї? Які подробиці зникнення Андрія розкрили журналісти? І хто похований у безіменній могилі?

Дізнайтесь розв’язку цієї резонансної історії у повному 12 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4.

