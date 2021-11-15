В 12 выпуске на проект «Таємниці ДНК»-4 обратилась Клавдия Венгер. Женщина уже 11 лет живет надеждой, что ее пропавший сын Андрей все еще жив. По версии полиции, парень погиб вследствие ДТП. Но семья уверена, что это не так, поскольку якобы сам Андрей звонил им 2 года назад и просил о помощи. Кто же на самом деле был на другом конце провода? И какие тайны раскроет самое сложное расследование сезона? Читайте далее.

50-летняя Клавдия Венгер из Николаевской области уже 11 лет живет надеждой снова увидеть своего старшего сына Андрея. В 18 лет парень отправился на заработки в Одессу и бесследно исчез. За все это время мать была на его могиле только раз, поскольку не верит, что в ней похоронен Андрей. Ее поддерживает и младший сын Эдуард, который предполагает, что парень мог попасть в рабство.

В студии проекта «Таємниці ДНК» Клавдия рассказала, что Андрей хотел стать дальнобойщиком, чтобы объездить всю Украину. Парень вот-вот должен был сдавать экзамен на получение водительских прав, но внезапно исчез. В тот роковой день Андрей поехал разгружать камень в Одессу, чтобы немного подзаработать. После этого связь с ним оборвалась.

На следующий день Клавдия подала заявление о пропаже сына. Но раскрыть дело полиции удалось только в 2015 году. По версии правоохранителей, Андрея сбила машина сразу после исчезновения. Они установили, что он был похоронен в безымянной могиле. Но мать уверена, что полиция даже не искала Андрея и просто связала ДТП с его исчезновением. Клавдия решилась на эксгумацию, чтобы доказать, что в безымянной могиле не ее сын.

В студии проекта также стало известно, что два года назад отцу парня, Сергею, начали поступать звонки якобы от самого Андрея. Он сказал, что жив и находится на западе Украины. Андрей просил не давать его номер матери. Когда женщина все-таки позвонила ему, то услышала, что это не ее сын. Но бывший муж Клавдии уверен в обратном и считает, что Андрей просто зол на мать.

Сергей вместе со своей матерью Галиной также появился в студии проекта «Таємниці ДНК». Они уверены, что им звонит никто другой, как Андрей. Мужчина поделился словами сына о том, что он перенес тяжелую операцию и из-за этого погряз в долгах. Отец и бабушка, как могли, помогали парню деньгами. За эти два года они послали ему около 10 тысяч гривен.

Но односельчанки семьи уверяют, что Сергей и Галина перевели незнакомому мужчине уже намного больше денег и даже брали кредиты. Они уверены, что семье звонит не Андрей, а аферист.

Точку поставило расследование проекта. Оно установило, что звонки Сергею поступали с двух номеров. Первый из них принадлежит женщине в Ровненской области, которая была связана с криминалом. А обладателем второго номера является бывший заключенный Сергей.

Так неужели отцу на самом деле звонили мошенники? Какие еще подробности исчезновения Андрея раскрыли журналисты? И кто похоронен в безымянной могиле?

Узнайте развязку этой резонансной истории в полном 12 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4.

Video: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 12: что на самом деле случилось с пропавшим сыном героини? Что удалось установить команде проекта Таємниці ДНК и какие результаты показал тест ДНК в 12 выпуске 4 сезона Таємниці ДНК от 14.11.2021 — читайте в материале

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