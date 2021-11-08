В 11 выпуске впервые в истории проекта «Таємниці ДНК» генетический тест понадобился для того, чтобы победить страшную болезнь. 42-летняя Светлана хочет найти свою биологическую семью и понять, как лечить генетические патологии позвоночника своих детей. Удастся ли ей это? Читайте в материале.

Светлана Кононенко из Одессы ищет биологическую семью, чтобы помочь своим детям в лечении заболеваний позвоночника. Взрослая дочь героини пережила тяжелую операцию по исправлению сколиоза четвертой степени, а у сына-подростка начинается активная деформация грудной клетки. Для того, чтобы исследовать заболевания детей, а также предотвратить подобное у будущих внуков, ей нужно отследить генетический код своей семьи. Для этого необходимо взять анализы у самых близких родственников Светланы. Но женщина не может этого сделать, поскольку она приемный ребенок.

Когда Светлана узнала о своем происхождении, ей удалось получить адрес и фамилию своих предполагаемых родственников. Ими оказалась семья Константиновых. Женщина год собиралась с силами, чтобы поехать к ним, и, как оказалось, не зря. Там ее ждал совсем не радушный прием. Константиновы не стали говорить с ней и опровергли любую родственную связь.

Светлана рассказала, что в тот день встретила Доминикию Константинову ― свою предполагаемую мать. В том же доме она познакомилась и с ее сестрой ― Анной Ивановной. Женщина не стала с ней говорить и велела уезжать. А на следующий день сама позвонила Светлане и сказала, что ее настоящие родители давно погибли. Возможно ли то, что одна из сестер Константиновых является матерью Светланы?

Анна Ивановна приехали в студию проекта, чтобы развеять все сомнения об их родстве. В ходе обсуждения подозрение пало на еще одну сестру Константиновых ― Степаниду Ивановну. Она, вроде как, ездила в детский дом к маленькой Светлане.

Степанида Ивановна также пришла в студию «Таємниць ДНК». Она рассказала, что матерью Светланы является не она и не ее сестра, а другая Евдокия Ивановна Константинова ― глухонемая женщина из того же села.

Подтвердила это и их односельчанка Елена. Она рассказала, что не раз слышала о том, что у глухонемой Евдокии был ребенок, от которого она отказалась. Отцом, по словам Елены, был женатый водитель Петр Васильевич. Но они оба давно мертвы. Журналисты проекта решили проверить эту версию и нашли родную сестру Евдокии Константиновой ― 90-летнюю Надежду Ивановну.

На чьей же стороне правда? И кто является биологической матерью Светланы?

Ответ находится в конвертах с результатами сразу двух тестов ДНК.

Узнайте развязку этой запутанной истории в полном 11 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4.

Video: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 11: удастся ли Светлане найти причину болезни своих детей? Что удалось установить команде проекта Таємниці ДНК и какие результаты показал тест ДНК в 11 выпуске 4 сезона Таємниці ДНК от 07.11.2021 — читайте в материале

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