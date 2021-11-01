В 10 выпуске «Таємниці ДНК»-4 продолжилась история Алеко и Пикрии Микаутадзе из Грузии. Неделю назад стало известно, что они не родные брат и сестра. Журналистам проекта «Таємниці ДНК»-4 удалось найти вероятную сестру Алеко ― Людмилу Катаной. На самом ли деле они родственники? Найдет ли Пикрия своих родных? И какой неожиданный гость появится в студии проекта? Читайте в материале.

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В прошлом выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4 Алеко и Пикрия поведали шокирующие подробности своего детства. Брат и сестра годами терпели жестокие издевательства со стороны приемной матери. В такой сложной ситуации они поддерживали друг друга, и невзгоды только сплотили их. Но в конце 9 выпуска герои узнали шокирующую новость! Алеко и Пикрия не родные брат и сестра. Найдут ли гости из Грузии свои семьи в Украине?

Журналисты «Таємниці ДНК» разыскали вероятную сестру Алеко. Людмила Катаной пришла в студию проекта.

Она рассказала больше о своей семье. Оказалось, что в детстве женщина потеряла сразу двух братьев ― Александра и Руслана. В Житомирской области был найден подходящий по описанию Руслан Катаной. Оказалось, что мужчина находится в психоневрологическом интернате.

Генетический тест подтвердил, что вероятность их родства составляет 99,9%.

Так неужели Алеко обретет и сестру, и брата? И воссоединится ли семья Катаной полностью? Ведущая Татьяна Высоцкая открывает конверт с тестом ДНК, и по его результатам Алеко и Людмила… родные брат и сестра! В студии проекта «Таємниці ДНК»-4 Алеко обрел своих родственников.

Что же касается Пикрии, журналисты проекта смогли выйти на след и ее семьи. После двух месяцев сложных поисков они нашли данные о родных Валентины Панченко. Команда разыскала предполагаемого брата женщины ― Вячеслава. Оказалось, что он живет в Одессе. Мужчина рассказал, что у него было двое сестер, но он потерял их после того, как попал в интернат.

Вячеслав Панченко пришел в студию проекта с семьей. Он рассказал, что его родители постоянно пили и почти не следили за детьми. Вячеслав всегда хотел найти своих сестер и долгое время искал их. Является ли мужчина родным братом Пикрии?

А кроме того, журналисты «Таємниць ДНК» нашли и предполагаемую мать героини ― 61-летнюю Любовь Панченко. Она также приехала в студию проекта. Женщина рассказала, что в далеком 1984 году ее осудили и забрали детей.

Какое преступление скрывает Любовь? Что расскажет в студии проекта предполагаемая мать? И произойдет ли воссоединение сразу двух семей?

Смотрите развязку самой запутанной истории 4 сезона проекта «Таємниці ДНК» прямо сейчас!

Video: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 10: произойдет ли в студии проекта воссоединение сразу двух семей? Что удалось установить команде проекта Таємниці ДНК и какие результаты показал тест ДНК в 10 выпуске 4 сезона Таємниці ДНК от 31.10.2021 — читайте в материале

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