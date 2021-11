У 10 випуску «Таємниці ДНК»-4 продовжилася історія Алеко та Пікрії Мікаутадзе з Грузії. Тиждень тому стало відомо, що вони не рідні брат і сестра. Журналістам проєкту «Таємниці ДНК»-4 вдалося знайти ймовірну сестру Алеко ― Людмилу Катаной. Чи насправді вони родичі? Чи знайде Пікрія своїх рідних? І який несподіваний гість з’явиться в студії проєкту? Читайте в матеріалі.

У минулому випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4 Алеко та Пікрія розповіли страшні подробиці свого дитинства. Брат і сестра роками зазнавали жорстоких знущань з боку прийомної матері. У такій складній ситуації вони підтримували одне одного, і негаразди лише згуртували їх. Але наприкінці 9 випуску герої дізналися приголомшливу новину! Алеко та Пікрія не рідні брат і сестра. Чи знайдуть гості з Грузії свої родини в Україні?

Журналісти «Таємниць ДНК» розшукали ймовірну сестру Алеко. Людмила Катаной прийшла до студії проєкту.

Вона розповіла більше про свою сім’ю. Виявилося, що в дитинстві жінка втратила одразу двох братів ― Олександра та Руслана. На Житомирщині був знайдений подібний за описом Руслан Катаной. Виявилося, що чоловік перебуває у психоневрологічному інтернаті.

Генетичний тест підтвердив, що ймовірність їхньої спорідненості становить 99,9%.

То невже Алеко знайде і сестру, і брата? І чи об’єднається родина Катаной повністю? Ведуча Тетяна Висоцька відкриває конверт із тестом ДНК, і за його результатами Алеко та Людмила… рідні брат і сестра! У студії проєкту «Таємниці ДНК»-4 Алеко знайшов своїх родичів.

Що стосується Пікрії, журналісти проєкту змогли вийти на слід і її родини. Після двох місяців складних пошуків вони знайшли дані щодо рідних Валентини Панченко. Команда розшукала ймовірного брата жінки ― В’ячеслава. Виявилося, що він мешкає в Одесі. Чоловік розповів, що в нього було двоє сестер, але він втратив їх після того, як потрапив до інтернату.

В’ячеслав Панченко прийшов до студії проєкту з сім’єю. Він розповів, що його батьки постійно пиячили і майже не стежили за дітьми. В’ячеслав завжди хотів знайти своїх сестер і довго шукав їх. Чи є чоловік рідним братом Пікрії?

А крім того, журналісти «Таємниць ДНК» знайшли і ймовірну матір героїні ― 61-річну Любов Панченко. Вона також приїхала до студії проєкту. Жінка розповіла, що в далекому 1984 році її засудили та забрали дітей.

Який злочин приховує Любов? Що розповість у студії проєкту ймовірна мати? І чи відбудеться возз’єднання одразу двох сімей?

Дивіться розв’язку найзаплутанішої історії 4 сезону проєкту «Таємниці ДНК» просто зараз!

