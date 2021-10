У 9 випуску «Таємниці ДНК»-4 героями проєкту стали Алеко і Пікрія Мікаутадзе з Грузії. Вони були усиновлені ще в дитинстві, а їхні біологічні батьки перебувають в Україні. Через своє походження брат і сестра натерпілися жорстоких знущань з боку прийомної матері. І зараз вони хочуть раз і назавжди розібратися в таємниці свого народження. Бажання знайти рідних привело Алеко і Пікрію до Києва. Які неймовірні подробиці їх усиновлення розкрило розслідування проєкту «Таємниці ДНК»-4 — читайте в матеріалі.

Алеко і Пікрія Мікаутадзе виросли в грузинському місті Цхалтубо, куди їх забрали прийомні батьки. Діти роками терпіли знущання своєї прийомної матері Суліко. Вони не розуміли, чому жінка так із ними поводиться, доки не дізналися правду. Суліко зізналася, що разом із чоловіком усиновила їх і вони родом з України. Відтоді брат і сестра хочуть тільки одного ― знайти свою біологічну сім’ю.

Герої згадують, що до усиновлення жили в місті біля моря ― Одесі. Вони пам’ятають деякі деталі зі свого дитинства. Виявляється, прийомні батьки хотіли взяти тільки Пікрію, але пізніше виявилося, що в неї є брат. Хлопчика тоді звали Олександром Рогачком, а дівчинку ― Валентиною Панченко. У них спільна мати, але різні батьки.

Алеко завжди хотів дізнатися, хто він, але прийомна мати ніколи не розповідала дітям про їхнє походження, ретельно приховувала його. Суліко знищила всі документи про усиновлення, щоб ніхто не дізнався правду.

Прийомний батько любив дітей, як своїх, але він помер від раку 21 рік тому. Про прийомну матір Алеко і Пікрія пам’ятають тільки погане. Вони розповіли, що жінка була дуже жорстокою до них і постійно била, закривала у підвалі, не давала пити і їсти. Дні народження дітей ніколи не святкувалися, і вони не отримували подарунків. Крім того, прийомна мати не раз виганяла їх із дому. Діти називають її сатаною. Саме тому в 15 років Пікрія пішла з дому і почала працювати.

Журналісти проєкту «Таємниці ДНК»-4 знайшли в Одесі той самий дитбудинок, з якого Пікрію і Алеко усиновили. Однак зараз його перепрофілювали у дошкільний навчальний заклад. Працівники дитячого садка запевнили, що дані про вихованців дитбудинку не збереглися. І все ж команді проєкту вдалося знайти інформацію про брата і сестру. Виявилося, що Суліко змінила дату народження Пікрії і насправді вона старша на рік. А ось про Олександра Рогачка сказано, що його не всиновлювали, а повернули біологічним батькам. Як таке можливо?

Пізніше в документах знайшовся ще один Олександр, який старше на 5 місяців і його прізвище ― Катаной.

Чи можливо те, що Пікрія і Алеко не рідні брат і сестра? Невже чоловік наполовину болгарин? І що ще стало відомо про таємниці походження гостей із Грузії?

Дізнайтеся в 9 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4.

А крім того, уже в наступному випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4 31 жовтня ви дізнаєтеся розв’язку цієї заплутаної історії. Не пропустіть!

