У 8 випуску «Таємниці ДНК»-4 на проєкт звернулася 57-річна Тетяна, щоб перевірити спорідненість зі своїми батьками. Через різні групи крові з батьком і матір’ю вона засумнівалася, що вона їм рідна дочка. У чому ж причина: зрада матері, підміна в пологовому будинку або щось інше? Відповідь, як завжди, у конверті з результатом тесту ДНК.

57-річна Тетяна звернулася на проєкт «Таємниці ДНК»-4, щоб дізнатися про своє походження. Нещодавно вона з’ясувала, що в пари з першою групою крові не може народитися дитина з третьою, як у неї. Відтоді її не полишають думки про те, що вона не рідна донька своїх батьків. Жінка думала про це ще з юності, але тепер у неї з’явилися вагомі підстави.

Батько Тетяни, Анатолій, уже мертвий, але в його військовому квитку вказано, що в нього була перша група крові. Така ж вона і в мами Валентини, і в сестри Світлани. А в Тетяни група крові третя. Генетикиня Олена Підгірна підтверджує, що такий збіг навряд чи можливий і причину потрібно шукати в іншому.

Тетянина мати зі сльозами на очах стверджує, що доньчині сумніви безпідставні і вони завдають їй болю, адже вона ніколи не зраджувала своєму чоловікові. Версію про підміну дитини в пологовому будинку жінка також вважає помилковою. І Тетяна, і Валентина пройшли генетичну експертизу. Що вона покаже?

До студії проєкту «Таємниці ДНК»-4 завітала і сестра Тетяни ― Світлана. Вона теж не вірить у те, що вони не рідні. Чи можлива тоді версія про підміну дитини?

На проєкт також прийшла двоюрідна сестра Тетяни і водночас її кума ― Ірина. Вона дотримується думки, що дитину могли підмінити. Ірина розповіла жахливу історію з життя своєї знайомої. Виявляється, у тому самому пологовому будинку їй підмінили дитину. У пари народився хлопчик, а замість нього принесли дівчинку. Вони довго шукали свою дитину, але так і не знайшли. Зрештою пара залишила собі чужу дівчинку.

Журналісти проєкту «Таємниці ДНК»-4 перевірили цю версію і поспілкувалися з тодішніми працівниками Каховського пологового будинку. Те, що вони розповіли, шокувало всіх.

Колишні медпрацівники поділилися, що часто, якщо в пари помирала дитина, їм віддавали покинутого малюка. Дітей також іноді плутали. Медсестра, яка працювала в рік народження Тетяни, підтвердила, що тоді також міняли новонароджених.

То невже 57 років тому в Каховському пологовому будинку сталася підміна? Чи допоможе тест налагодити стосунки між Тетяною та її матір’ю? І чи є Тетяна і Світлана рідними сестрами?

Усі крапки над «і» розставлять відразу два тести ДНК. Перший перевірить спорідненість Тетяни з матір’ю Валентиною, а другий ― з сестрою Світланою, щоб дізнатися, чи спільний у них батько.

Дізнайтеся розв’язку цієї приголомшливої історії у повному 8 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4.

