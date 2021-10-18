В 8 выпуске «Таємниці ДНК»-4 на проект обратилась 57-летняя Татьяна, чтобы проверить родство со своими родителями. Из-за разных групп крови с отцом и матерью она засомневалась, что она им родная дочь. В чем же причина: измена матери, подмена в роддоме или что-то другое? Ответ, как всегда, в конверте с результатом теста ДНК.

57-летняя Татьяна обратилась на проект «Таємниці ДНК»-4, чтобы узнать о своем происхождении. Недавно она выяснила, что у пары с первой группой крови не может родиться ребенок с третьей, как у нее. С тех пор ее не покидают мысли о том, что она не родная дочь своим родителям. Женщина задумывалась об этом еще с юности, но теперь у нее появились веские основания.

Отец Татьяны, Анатолий, уже мертв, но в его военном билете указано, что у него была первая группа крови. Такая же она и у мамы Валентины, и у сестры Светланы. А у Татьяны группа крови третья. Генетик Елена Подгорная подтверждает, что такое совпадение вряд ли возможно и причину нужно искать в другом.

Мать Татьяны со слезами на глазах утверждает, что сомнения дочери безосновательны и они причиняют ей боль, ведь она никогда не изменяла своему мужу. Версию о подмене ребенка в роддоме женщина также считает ошибочной. И Татьяна, и Валентина прошли генетическую экспертизу. Что она покажет?

В студии проекта «Таємниці ДНК»-4 была и сестра Татьяны ― Светлана. Она тоже не верит в то, что они не родные. Возможна ли тогда версия о подмене ребенка?

На проект также пришла двоюродная сестра Татьяны и одновременно ее кума ― Ирина. Она придерживается мысли, что ребенка могли подменить. Ирина поведала ужасную историю из жизни своей знакомой. Оказывается, в том самом роддоме ей подменили ребенка. У пары родился мальчик, а вместо него принесли девочку. Они долго искали своего ребенка, но так и не нашли. В конце концов, пара оставила себе чужую девочку.

Журналисты проекта «Таємниці ДНК»-4 проверили эту версию и пообщались с работниками Каховского роддома того времени. То, что они рассказали, повергло всех в шок.

Бывшие медработники поделились, что часто, если у пары умирал ребенок, им давали брошенного малыша. Детей также иногда путали. Медсестра, которая работала в год рождения Татьяны, подтвердила, что тогда также меняли новорожденных.

Так неужели 57 лет назад в Каховском роддоме случилась подмена? Поможет ли тест наладить отношения между Татьяной и ее матерью? И являются ли Татьяна и Светлана родными сестрами?

Все точки над «і» расставят сразу два теста ДНК. Первый проверит родство Татьяны с матерью Валентиной, а второй ― с сестрой Светланой, чтобы узнать, общий ли у них отец.

Узнайте развязку этой шокирующей истории в полном 8 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4.

Video: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 8: произошла ли в роддоме подмена? Что удалось установить команде проекта Таємниці ДНК и какие результаты показал тест ДНК в 8 выпуске 4 сезона Таємниці ДНК от 17.10.2021 — читайте в материале

Больше по теме: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 7: докажут ли дети, что отец им не родной?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.