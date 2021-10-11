В 7 выпуске впервые в истории проекта «Таємниці ДНК» сразу семеро детей попытались с помощью теста ДНК доказать, что их отец им не родной. Они хотят вычеркнуть мужчину из своей жизни, потому что он жестоко избивал их и даже пытался убить. Сам отец, Петр Яковенко, это отрицает, но детей родными также не считает. Так ли это на самом деле? И какие семейные секреты раскрылись в студии проекта? Читайте в материале.

6 сестер и один брат из Николаевской области мечтают о том, чтобы мужчина, который якобы является их отцом, оказался им не родным. Они имеют для сомнений все основания, потому что не понаслышке знают об изменах своей матери.

В студию проекта «Таємниці ДНК» пришли только 5 сестер. Они рассказали, кто может оказаться их потенциальными отцами… и все назвали разных мужчин. Они поделились, что отец всю жизнь подозревал, что дети не от него, и сам говорил им об этом.

Сестры Яковенко поведали ужасные подробности своего детства. Отец жестоко их избивал, гонялся с топором и бросался в них посудой, а однажды даже пытался повесить младшего брата Андрея. Дети убегали от изверга и обращались в социальные службы, но им так никто и не помог. Какое-то время они даже жили в интернате. Девушки мечтают о том, чтобы отец оказался им не родным.

Если тест ДНК это докажет, старшая сестра Валентина готова заменить все документы, чтобы полностью вычеркнуть его из своей жизни. После того, как дети оказались в интернате, именно она в 22 года забрала их оттуда и воспитала, заменив и отца, и мать.

Но вот в студии появилась биологическая мать девочек ― Наталья. Она уверяет, что у всех детей один отец ― Петр Яковенко. Женщина признает, что у нее были интрижки с другими мужчинами, но никто из них не является отцом детей. Наталья говорит, что бывший муж бил ее и угрожал, поэтому она боялась и продолжала жить с ним. Детей отдала в интернат якобы для того, чтобы они доучились. Кроме того, она рассказала, что после развода ей нужно было устраивать и свою личную жизнь.

В студии появился и сам Петр. Он рассказал, что Наталья постоянно изменяла ему, бросала детей и уезжала. Мужчина уверяет, что жил с ней только ради детей. Все обвинения в жестокости Петр отрицает. Но в своем родстве с детьми он сомневается и даже подозревает, кто может быть их настоящими отцами.

Так осуществилась ли мечта семерых детей, и увидели ли они заветные 0% в результате теста ДНК?

Узнайте шокирующий финал этой истории в полном 7 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4.

Video: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 7: докажут ли дети, что отец им не родной? Что удалось установить команде проекта Таємниці ДНК и какие результаты показал тест ДНК в 7 выпуске 4 сезона Таємниці ДНК от 10.10.2021 — читайте в материале

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