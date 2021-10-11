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«Таємниці ДНК»-4 выпуск 7: докажут ли дети, что отец им не родной?

11.10.2021

В 7 выпуске впервые в истории проекта «Таємниці ДНК» сразу семеро детей попытались с помощью теста ДНК доказать, что их отец им не родной. Они хотят вычеркнуть мужчину из своей жизни, потому что он жестоко избивал их и даже пытался убить. Сам отец, Петр Яковенко, это отрицает, но детей родными также не считает. Так ли это на самом деле? И какие семейные секреты раскрылись в студии проекта? Читайте в материале.

таємниці днк

6 сестер и один брат из Николаевской области мечтают о том, чтобы мужчина, который якобы является их отцом, оказался им не родным. Они имеют для сомнений все основания, потому что не понаслышке знают об изменах своей матери.

В студию проекта «Таємниці ДНК» пришли только 5 сестер. Они рассказали, кто может оказаться их потенциальными отцами… и все назвали разных мужчин. Они поделились, что отец всю жизнь подозревал, что дети не от него, и сам говорил им об этом.

Сестры Яковенко поведали ужасные подробности своего детства. Отец жестоко их избивал, гонялся с топором и бросался в них посудой, а однажды даже пытался повесить младшего брата Андрея. Дети убегали от изверга и обращались в социальные службы, но им так никто и не помог. Какое-то время они даже жили в интернате. Девушки мечтают о том, чтобы отец оказался им не родным. 

таємниці днк

Если тест ДНК это докажет, старшая сестра Валентина готова заменить все документы, чтобы полностью вычеркнуть его из своей жизни. После того, как дети оказались в интернате, именно она в 22 года забрала их оттуда и воспитала, заменив и отца, и мать.

таємниці днк

Но вот в студии появилась биологическая мать девочек ― Наталья. Она уверяет, что у всех детей один отец ― Петр Яковенко. Женщина признает, что у нее были интрижки с другими мужчинами, но никто из них не является отцом детей. Наталья говорит, что бывший муж бил ее и угрожал, поэтому она боялась и продолжала жить с ним. Детей отдала в интернат якобы для того, чтобы они доучились. Кроме того, она рассказала, что после развода ей нужно было устраивать и свою личную жизнь.

таємниці днк

В студии появился и сам Петр. Он рассказал, что Наталья постоянно изменяла ему, бросала детей и уезжала. Мужчина уверяет, что жил с ней только ради детей. Все обвинения в жестокости Петр отрицает. Но в своем родстве с детьми он сомневается и даже подозревает, кто может быть их настоящими отцами.

Так осуществилась ли мечта семерых детей, и увидели ли они заветные 0% в результате теста ДНК?

Узнайте шокирующий финал этой истории в полном 7 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4.

Video: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 7: докажут ли дети, что отец им не родной?

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