«Таємниці ДНК»-4 выпуск 6: обрел ли Ваня отца?

В 6 выпуске «Таємниці ДНК»-4 развернется самая эмоциональная история сезона. 28-летняя Дарья Голик из Киева уже становилась участницей телевизионных проектов, так как попадала в скандальные истории. Но сегодня она пришла на проект «Таємниці ДНК», чтобы доказать, что отцом ее 6-летнего сына Вани является бывший муж Александр. Мальчик очень хочет общаться с отцом, но Александр уверен, что он не его сын, и объясняет, что как раз был в отъезде, когда Дарья забеременела. Мужчина говорит, что лично знает нескольких его вероятных отцов, ведь Дарья постоянно ему изменяла. Так ли это? Какие невероятные факты о Дарье откроются в студии? И появится ли в жизни мальчика отец? Читайте в материале.

Александр расстался с Дарьей, еще когда она узнала о беременности. Мальчик родился больным, но, по словам девушки, помощи от бывшего мужа она так и не получила. Год назад Александр приехал, чтобы впервые увидеть сына, но после этого снова растворился. Маленький Ваня очень переживает из-за того, что отец не общается с ним. У него даже был нервный срыв, из-за которого он лечился у психотерапевта. Кум Дарьи Иван также уверен, что отец Вани ― Александр, а девушке просто не везет с мужчинами.

В студии проекта появился Александр и его семья. Потенциальный отец уверен, что Дарья изменяла ему. Сестра мужчины Елена утверждает, что Дарья сама рассказывала ей о многочисленных изменах и о том, что Ваня не от Александра.

Мужчина в отцовстве подозревает Дмитрия Булаха, к которому она якобы ездила. Дарья уверяет, что не знает этого мужчину. Так как его уже нет в живых, материалы для генетического теста предоставили родители Дмитрия. Что он покажет?

Кроме того, родственники Александра уверены, что мальчик на самом деле не был болен. В ходе ссоры Дарья не смогла сдержать эмоций и накинулась на маму и сестру бывшего мужа. Мужчина говорит, что она не раз поднимала руку и на него, и на его мать.

Также в студии проекта появились соседка Дарьи Анжелика и кума Анна. Они раскрыли шокирующие факты из жизни девушки. Анна уверяет, что Дарья не единожды выгоняла мальчика на улицу, била его и душила, и что ребенок даже прибегал к ней после избиений матери. Соседка Анжелика подтверждает, что постоянно слышит крики из квартиры Дарьи. Так неужели Ваня — жертва домашнего насилия?

Мама Дарьи не приехала, потому что побоялась расправы. Но она предоставила фото травмы, нанесенной девушкой. Оно повергло в шок всю студию. Сам Ваня подтвердил, что мама бьет его каждый день.

Кума Анна говорит, что не раз обращалась в социальные службы и даже в полицию, но все они закрывают глаза на эту ситуацию.

Так получит ли ребенок защиту от агрессивной матери? Найдется ли биологический отец Вани среди двоих вероятных претендентов? И чем закончится эта скандальная история?

Узнайте в полном 6 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4.

Video: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 6: обрел ли Ваня отца? Что удалось установить команде проекта Таємниці ДНК и какие результаты показал тест ДНК в 6 выпуске 4 сезона Таємниці ДНК от 03.10.2021 — читайте в материале

Больше по теме: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 5: кем окажется родная мать Людмилы?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.