«Таємниці ДНК»-4 випуск 6: чи знайшов Іванко батька?

У 6 випуску «Таємниць ДНК»-4 розгорнеться найемоційніша історія сезону. 28-річна Дар’я Голик з Києва вже ставала учасницею телевізійних проєктів, бо потрапляла в скандальні історії. Проте сьогодні вона прийшла на проєкт «Таємниці ДНК», щоб довести, що батьком її 6-річного сина Іванка є колишній чоловік Олександр. Хлопчик дуже хоче спілкуватися з батьком, однак Олександр упевнений, що він не його син, і пояснює, що якраз був у від’їзді, коли Дар’я завагітніла. Чоловік каже, що особисто знає кількох вірогідних батьків хлопчика, адже Дар’я постійно його зраджувала. Чи це так? Які неймовірні факти про Дар’ю відкриються в студії? І чи з’явиться в житті хлопчика батько? Читайте в матеріалі.

Олександр розлучився з Дар’єю, ще коли вона дізналася про вагітність. Хлопчик народився хворим, але, за словами дівчини, допомоги від колишнього чоловіка вона так і не отримала. Рік тому Олександр приїхав, щоб уперше побачити сина, але після цього знову розчинився. Маленький Іванко дуже переживає через те, що батько не спілкується з ним. У нього навіть був нервовий зрив, через який він лікувався у психотерапевта. Кум Дар’ї Іван також упевнений, що батько Вані ― Олександр, а дівчині просто не щастить із чоловіками.

У студії проєкту з’явилися Олександр і його сім’я. Потенційний батько впевнений, що Дар’я зраджувала його. Сестра чоловіка Олена стверджує, що Дар’я сама розповідала їй про численні зради і про те, що Іванко не від Олександра.

Чоловік у батьківстві підозрює Дмитра Булаха, до якого вона нібито їздила. Дар’я запевняє, що не знає його. Оскільки Дмитра вже немає в живих, матеріали для генетичного тесту надали його батьки. Що він покаже?

Крім того, родичі Олександра впевнені, що хлопчик насправді не був хворий. У ході сварки Дар’я не змогла стримати емоцій і накинулася на його маму і сестру. Чоловік каже, що колишня дружина не раз піднімала руку і на нього, і на його матір.

Також у студії проєкту з’явилися сусідка Дар’ї Анжеліка і кума Анна. Вони розкрили приголомшливі факти з життя дівчини. Анна запевняє, що Дар’я не раз виганяла хлопчика на вулицю, била його і душила, що дитина навіть прибігала до неї після побиття матір’ю. Сусідка Анжеліка підтверджує, що постійно чує крики з квартири Дар’ї. Так невже Іванко — жертва домашнього насильства?

Мама Дар’ї не приїхала, тому що побоялася розправи. Зате вона надала фото травми, завданої дівчиною. Воно шокувало всю студію. Сам Іванко підтвердив, що мама б’є його щодня.

Кума Анна каже, що не раз зверталася до соціальних служб і навіть до поліції, але всі вони закривають очі на цю ситуацію.

То чи отримає дитина захист від агресивної матері? Чи знайдеться біологічний батько Іванка серед двох імовірних претендентів? І чим закінчиться ця скандальна історія?

Дізнайтеся в повному 6 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4.

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-4 випуск 5: ким виявиться рідна мати Людмили?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.