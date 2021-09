«Таємниці ДНК»-4 випуск 5: ким виявиться рідна мати Людмили?

5 випуск 4 сезону проєкту «Таємниці ДНК» виявився сповненим загадок. Коли Людмилі з Одеси було всього 10 років, їй зателефонувала незнайома жінка і представилася її матір’ю. Тоді дівчинка не надала значення дзвінку, адже навіть не підозрювала про своє походження. Проте в 14 років Людмила дізналася, що вона прийомна дочка. Через 40 років після дзвінка жінка прийшла в студію проєкту «Таємниці ДНК», щоб дізнатися, хто ж був на іншому кінці дроту. Які приголомшливі факти про удочеріння Людмили відкрилися під час розслідування? І чи знайде Людмила біологічну матір? Читайте в матеріалі.

Прийомні батьки завжди любили Людмилу як рідну доньку. Дівчинка росла в любові і турботі. Але в 14 років їй відкрилася приголомшлива таємниця її народження. Виявилося, що вона прийомна дочка і батьки удочерили її незаконно. Вони дали хабар лікарю місцевої лікарні, щоб той завів офіційні папери про вагітність прийомної матері і не залишилося сліду удочеріння. Незважаючи на це, Людмила з теплом відгукується про прийомних батьків, адже вони дали їй усе. Жінка звернулася на проєкт «Таємниці ДНК», щоб дізнатися справжню дату свого народження і більше про себе.

До студії також прийшла двоюрідна сестра Людмили по лінії прийомного батька ― Льона. Вона впевнена, що у них все ж є спільна кров. Однак тест ДНК підтвердив, що Людмила і Льона все-таки не мають рідства.

За життя прийомна мати Людмили розповіла їй, що, ймовірно, у біологічної матері прізвище Кобзєва. Журналісти проєкту «Таємниці ДНК» знайшли по всій Україні 20 жінок з таким прізвищем, які підходили за віком. З них потенційними матерями героїні могли виявитися дві Людмили Кобзєви з Одеси. Перша дивовижно схожа на Люду, але вона померла 8 років тому.

Друга Людмила Кобзєва виявилася також мертвою, проте в студію прийшов її син Роман. Чоловік розповів більше про неї і приніс альбом з її фотографіями. Завдяки їм також було виявлено схожість із Людмилою.

Ще більше повірити у спорідненість змусило зізнання подруги другої потенційної матері ― Анни Іванівни. Жінка розповіла, що колись Людмила Кобзєва зізналася їй, що в неї є ще одна дитина.

Хто ж виявиться біологічною матір’ю Людмили? І чи є Роман її рідним братом? Відповідь, як завжди, в конверті з результатом тесту ДНК.

