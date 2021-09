«Таємниці ДНК»-4 випуск 4: Що приховує Валентина, і хто справжній батько її дитини?

У четвертому випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4 глядачі побачили продовження історії Валентини Ілюшенко з Київщини. Тест ДНК показав, що нюх Віктора не підвів його і 9-місячна Олександра не його донька. Чи зміг він цього разу знайти за запахом коханця Валентини? Що весь цей час приховувала жінка? Більше про 4 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 — далі.

28-річна Валентина не погоджується з результатом генетичного тесту і запевняє, що батьком Саші є Віктор. Він же у зв’язку з Валентиною підозрює відразу двох чоловіків ― кума Олексія і сусіда Юрія.

До студії програми «Таємниці ДНК» потай від Олексія приїхала його мати Світлана. Вона ж надала і матеріали для тесту ДНК. Світлана переконана, що в її сина і Валентини нічого не було.

Сам Олексій від будь-яких коментарів відмовляється і спілкування з Валентиною заперечує. А ось другий імовірний коханець ― сусід Юрій ― її зв’язок за Олексієм підтвердив. Порівняння дитячих фотографій обох чоловіків із Сашою також підштовхнули до висновку, що батьком, найімовірніше, є Олексій.

Проте відкрилися нові цікаві подробиці. Односельці стверджують, що Валентина спить із чоловіками за гроші і погано дбає про дітей. Її навіть хотіли позбавити батьківських прав. Чи правда це? Що скаже психолог про стан дітей? І головне запитання: хто ж батько Олександри: Олексій, Юрій чи інший чоловік? Відповідь як завжди в конверті з результатом тесту ДНК.

