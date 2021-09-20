«Таємниці ДНК»-4 выпуск 4: Что скрывает Валентина, и кто настоящий отец ее ребенка?

В четвертом выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4 зрители увидели продолжение истории Валентины Илюшенко с Киевщины. Тест ДНК показал, что обоняние Виктора не подвело его и 9-месячная Александра не его дочь. Смог ли он на этот раз найти по запаху любовника Валентины? Что все это время скрывала женщина? Больше о 4 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4 — далее.

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28-летняя Валентина с результатом генетического теста не согласна и уверяет, что отцом Саши является Виктор. Он, в свою очередь, подозревает в связи с женщиной сразу двоих ― кума Алексея и соседа Юрия.

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В студию программы «Таємниці ДНК» втайне от Алексея приехала его мать Светлана. Она же предоставила и материалы для теста ДНК. Светлана убеждена, что у ее сына и Валентины ничего не было.

Сам Алексей от любых комментариев отказывается и общение с Валентиной отрицает. А вот второй предполагаемый любовник ― сосед Юрий ― ее связь с Алексеем подтвердил. Сравнение детских фотографий обоих мужчин с Сашей также подтолкнули к выводу, что отцом, вероятнее всего, является Алексей.

Но открылись и новые интересные подробности. Односельчане утверждают, что Валентина спит с мужчинами за деньги и плохо заботится о детях. Ее даже хотели лишить родительских прав. Правда ли это? Что скажет психолог о состоянии детей? И главный вопрос: кто же отец Александры: Алексей, Юрий или другой мужчина? Ответ как всегда в конверте с результатом теста ДНК.

Смотрите 4 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4 и узнайте правду.

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