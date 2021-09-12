За помощью в проект Таємниці ДНК 4 сезон 3 выпуск от 12.09.2021 обратилась 28-летняя Валентина Илюшенко из села Подгайное Киевской области. Несмотря на свой возраст, женщина пережила много эмоциональных событий в личной жизни: родила троих детей от первого мужа, впоследствии он покинул ее с ними на произвол судьбы, а новая любовь, жених Виктор, устроил «сладкую» жизнь…

В 3 выпуске проекта Таємниці ДНК 2021 Валентина расскажет: их отношения с Виктором начались с дружбы. Мужчина помогал ей в домашних делах, решал все проблемы и проводил время с детьми. Впоследствии дружба переросла в нечто большее, и они готовы были зарегистрировать свой брак. Однако в самый ответственный момент Виктор все отменил, обвинив беременную Валентину в измене. Мол, он нюхом почувствовал, что женщина спала с другими мужчинами. Более того, не признает себя отцом дочери Валентины. Чтобы раз и навсегда покончить с ложными обвинениями, женщина решилась на генетическую экспертизу. Докажет ли она, что Виктор – отец Александры? Узнайте совсем скоро – смотрите онлайн проект Таємниці ДНК 4 сезон 3 выпуск от 12.09.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 2 от 05.09.2021