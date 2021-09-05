Черная магия или обычная афера? Смотрите в проекте Таємниці ДНК 4 сезон 2 выпуск!

Ольга пришла в студию проекта из-за своего старшего сына Валентина. У парня были отношения с женщиной на 7 лет старше его. Они расстались, а позже Роксолана подала на алименты. Якобы она родила от Валентина двоих детей, и теперь ей нужна материальная помощь.

Валентин не признает себя отцом. Парень и его семья считают, что Роксолана приворожила его ради денег. И Валентин далеко не первый, кто попался на удочку женщины! Мать бывшего мужа Роксоланы утверждает: ее сын едва не попался в точно такую же ловушку.

Ольга в 4 выпуске Таємниці ДНК хочет, чтобы Роксолана согласилась на тест. Тогда они смогут раз и навсегда выяснить, чьи это дети. Если результат будет негативным, Валентин сможет не платить долг за невыплаченные алименты. Но что если он все-таки окажется настоящим отцом? Что он будет делать тогда? Смотрите в проекте Таємниці ДНК 4 сезон 2 выпуск от 05.09.2021!

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