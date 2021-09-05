Чорна магія або звичайна афера? Дивіться у проєкті Таємниці ДНК 4 сезон 2 випуск!

Ольга прийшла в студію проєкту через свого старшого сина Валентина. У хлопця були стосунки з жінкою, яка на 7 років старша за нього. Вони розлучилися, а пізніше Роксолана подала на аліменти. Нібито вона народила від Валентина двох дітей, і тепер їй потрібна матеріальна допомога.

Валентин не визнає себе батьком. Хлопець і його сім'я вважають, що Роксолана приворожила його заради грошей. І Валентин далеко не перший, хто попався на вудку жінки! Мати колишнього чоловіка Роксолани стверджує: її син ледь не попався в таку само пастку.

Ольга в 4 випуску Таємниці ДНК хоче, щоб Роксолана погодилася на тест. Тоді вони зможуть раз і назавжди з'ясувати, чиї це діти. Якщо результат буде негативним, Валентин зможе не платити борг за невиплачені аліменти. Але що якщо він все ж таки виявиться справжнім батьком? Що він буде робити тоді? Дивіться у проєкті Таємниці ДНК 4 сезон 2 випуск від 05.09.2021!

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 1 від 29.08.2021