Шокуюча історія возз’єднання родини просто в студії програми – все це в проєкті Таємниці ДНК 4 сезон 1 випуск від 29.08.2021 на сайті СТБ.

Ганну Спіріну і її брата Євгена забрали від матері майже 30 років тому. Жінка зловживала алкоголем, однак сама Ганна зберігає в пам’яті тільки хороші моменти, проведені з матір’ю. Нещодавно героїня проєкту Таємниці ДНК 2021 дізналася, що її мама найімовірніше загинула, і тепер Ганна мріє знайти родичів по її лінії. Але коли члени команди проєкту почали вивчати родинне дерево дівчини, то виявили шокуючу правду. Невже учасниці минулого сезону програми сестри Короп є тітками Ганни та Євгенія? Дивіться неймовірно емоційний епізод проєкту Таємниці ДНК 4 сезон 1 випуск від 29.08.2021 на сайті СТБ.

Таємниці ДНК 4 сезон