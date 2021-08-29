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Video: Таємниці ДНК сезон 4 – випуск 1 від 29.08.2021

Дивіться онлайн Таємниці ДНК 4 сезон. Випуск 1 від 29 серпня 2021 - дивитись онлайн останній випуск Таємниці ДНК (ефір від 29.08.2021)
Выпуск 1 | 29.08.2021 | Сезон 4

Шокуюча історія возз’єднання родини просто в студії програми – все це в проєкті Таємниці ДНК 4 сезон 1 випуск від 29.08.2021 на сайті СТБ.

Ганну Спіріну і її брата Євгена забрали від матері майже 30 років тому. Жінка зловживала алкоголем, однак сама Ганна зберігає в пам’яті тільки хороші моменти, проведені з матір’ю. Нещодавно героїня проєкту Таємниці ДНК 2021 дізналася, що її мама найімовірніше загинула, і тепер Ганна мріє знайти родичів по її лінії. Але коли члени команди проєкту почали вивчати родинне дерево дівчини, то виявили шокуючу правду. Невже учасниці минулого сезону програми сестри Короп є тітками Ганни та Євгенія? Дивіться неймовірно емоційний епізод проєкту Таємниці ДНК 4 сезон 1 випуск від 29.08.2021 на сайті СТБ.

Таємниці ДНК 4 сезон

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