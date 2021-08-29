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Video: Таємниці ДНК сезон 4 – выпуск 1 от 29.08.2021

Смотрите онлайн Таємниці ДНК 4 сезон. Выпуск 1 от 29 августа 2021 - смотреть онлайн последний выпуск Тайны ДНК (эфир от 29.08.2021)
Выпуск 1 | 29.08.2021 | Сезон 4

Шокирующая история воссоединения семьи прямо в студии программы – все это в проекте Таємниці ДНК 4 сезон 1 выпуск от 29.08.2021 на сайте СТБ.

Анну Спирину и ее брата Евгения забрали от матери почти 30 лет назад. Женщина злоупотребляла алкоголем, однако сама Анна хранит в памяти только хорошие моменты, проведенные с матерью. Недавно героиня проекта Таємниці ДНК 2021 узнала, что ее мама вероятнее всего погибла, и теперь Анна мечтает найти родственников по ее линии. Но когда члены команды проекта начали изучать семейное древо девушки, то обнаружили шокирующую правду. Неужели участницы прошлого сезона программы – сестры Короп – являются тетями Анны и Евгения? Смотрите невероятно эмоциональный эпизод проекта Таємниці ДНК 4 сезон 1 выпуск от 29.08.2021 на сайте СТБ.

Таємниці ДНК 4 сезон

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