Шокирующая история воссоединения семьи прямо в студии программы – все это в проекте Таємниці ДНК 4 сезон 1 выпуск от 29.08.2021 на сайте СТБ.

Анну Спирину и ее брата Евгения забрали от матери почти 30 лет назад. Женщина злоупотребляла алкоголем, однако сама Анна хранит в памяти только хорошие моменты, проведенные с матерью. Недавно героиня проекта Таємниці ДНК 2021 узнала, что ее мама вероятнее всего погибла, и теперь Анна мечтает найти родственников по ее линии. Но когда члены команды проекта начали изучать семейное древо девушки, то обнаружили шокирующую правду. Неужели участницы прошлого сезона программы – сестры Короп – являются тетями Анны и Евгения? Смотрите невероятно эмоциональный эпизод проекта Таємниці ДНК 4 сезон 1 выпуск от 29.08.2021 на сайте СТБ.

Таємниці ДНК 4 сезон