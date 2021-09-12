По допомогу в проєкт Таємниці ДНК 4 сезон 3 випуск від 12.09.2021 звернулася 28-річна Валентина Ілюшенко із села Підгайне Київської області. Попри свій вік, жінка пережила багато емоційних подій в особистому житті: народила трьох дітей від першого чоловіка, згодом він покинув її з ними напризволяще, а нове кохання, наречений Віктор, влаштував «солодке» життя…

У 3 випуску проєкту Таємниці ДНК 2021 Валентина розповість: їхні стосунки з Віктором почались із дружби. Чоловік допомагав їй у хатніх справах, розв’язував усі проблеми та проводив час із дітьми. Згодом дружба переросла в більше, і вони готові були зареєструвати свій шлюб. Однак у найвідповідальніший момент Віктор усе скасував, звинувативши Валентину при надії в зраді. Мовляв, він нюхом відчув, що жінка спала з іншими чоловіками. Ба більше, не визнає себе батьком донечки Валентини. Щоби раз і назавжди покінчити з брехливими звинуваченнями, жінка наважилася на генетичну експертизу. Чи доведе вона, що Віктор – тато Олександри? Дізнайтеся зовсім скоро – дивіться онлайн проєкт Таємниці ДНК 4 сезон 3 випуск від 12.09.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 2 від 05.09.2021