Валентина с Киевщины ― многодетная мать. Она претерпела много предательств. Первый муж бросил ее с тремя детьми. И когда она решилась снова полюбить, сердце ее очередной раз разбили. Отношения с Виктором начались с дружбы. Впоследствии двое начали жить вместе. Но в день регистрации брака мужчина сообщил, что разрывает отношения. Тогда женщина поняла, что полюбила патологического ревнивца. На тот момент Валентина уже носила под сердцем четвертого ребенка. Мужчина убежден, что отцом этой девочки он не является. А вот измену разоблачил благодаря… обонянию! Действительно ли Виктор почувствовал соперника, как настоящий самец? Все точки над «і» расставил тест ДНК. Больше о 3 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4 — в материале.

В студию программы «Таємниці ДНК» приехала 28-летняя многодетная мать. Валентина рассказала, что всегда вела приличный образ жизни. Трое детей родила от первого мужа, который ее не ценил, а потом вообще бросил. Тогда в жизни Валентины появился Виктор. Началось все с романтики. Впоследствии двое подали заявление в ЗАГС. Однако в день свадьбы жених не явился.

Причиной стал запах. Виктор чувствует аромат, который свидетельствует об измене. Мужчина приехал на программу, где рассказал свою версию событий. Он уверяет, что имеет достаточно развитую память на запахи.

Чтобы проверить это, команда проекта провела эксперимент и вынесла в студию три шарфа, один из которых носила Валентина. Мужчине удалось распознать тот самый шарф. Более того, Виктор говорит, что сроки беременности не совпадают с их последней половой связью. Однако, если вдруг случится чудо и он все-таки окажется отцом, то готов позаботиться о своей дочери и троих детях Валентины от предыдущего брака.

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Пришло время расставить все точки над «і». Ведущая Татьяна Высоцкая вынесла конверт с результатом теста ДНК. Вероятность того, что Виктор является отцом четвертого ребенка, составила 0%.

А вот что на самом деле скрывала Валентина — смотрите в следующем выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4 19 сентября на телеканале СТБ.

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