Валентина з Київщини ― багатодітна мати. Вона зазнала багато зрад. Перший чоловік покинув її з трьома дітьми. Та коли вона наважилася знову покохати, серце її вкотре розбили. Стосунки з Віктором почалися з дружби, згодом двоє стали жити разом. Однак у день реєстрації шлюбу чоловік повідомив, що розриває стосунки. Тоді жінка зрозуміла, що покохала патологічного ревнивця. На той момент Валентина вже носила під серцем четверту дитину. Віктор переконаний, що батьком цієї дівчинки він не є. А от зраду викрив завдяки… нюху! Чи справді Віктор відчув суперника, як справжній самець? Усі крапки над «і» розставив тест ДНК. Більше про 3 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 — в матеріалі.

До студії програми «Таємниці ДНК» завітала 28-річна багатодітна мати. Валентина розповіла, що завжди вела пристойний спосіб життя. Троє дітей народила від першого чоловіка, який її не цінував, а потім і зовсім покинув. Тоді у житті Валентини з’явився Віктор. Почалося все з романтики. Згодом двоє подали заяву до РАГСу. Проте в день весілля наречений не з’явився.

Причиною став запах. Віктор відчуває аромат, який засвідчує зраду. Він приїхав на програму, де розповів свою версію подій. Чоловік запевняє, що має досить розвинуту пам’ять на запахи.

Щоби перевірити це, команда проєкту провела експеримент і винесла до студії три шарфи, один з яких носила Валентина. Чоловікові вдалося розпізнати той самий шалик. Ба більше, Віктор каже, що строки вагітності не збігаються з їх останнім статевим зв’язком. Проте, якщо раптом трапиться чудо і він таки виявиться батьком, то готовий дбати про свою доньку і трьох дітей Валентини від попереднього шлюбу.

Настав час розставити всі крапки над «і». Ведуча Тетяна Висоцька винесла конверт з результатом тесту ДНК. Імовірність того, що Віктор таки є батьком четвертої дитини, склала 0%.

А от що насправді приховувала Валентина — дивіться в наступному випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4 19 вересня на телеканалі СТБ.

