42-річна Ольга разом з чоловіком виховує чотирьох дітей. Вона скаржиться, що кілька років тому їхню ідилію розбила доросла жінка Роксолана, яка затягнула до ліжка її старшого сина ― Валентина. На той момент Роксолані було 24, вона вже виховувала дитину. А от синові Ольги тільки-но виповнилося 17. Тепер головне питання ― чи справді Роксоланина донька Емілія від Валентина. Більше — в матеріалі.

До студії приїхала Ольга, яка почала історію з того, що вважає Роксолану відьмою. Мовляв, вона підливає зілля всім своїм чоловікам. Ба більше, коли у неї почалися стосунки з Валентином, Роксолана вже виховувала дитину. А згодом народила доньку Емілію, нібито вже від нього. Що Ольга стала бабусею — категорично не вірить. Переконує, що хлопця обдурили, приворожили, а зараз намагаються приписати чужих дітей. На Валентині висить борг у розмірі 250 000 за несплату аліментів.

Настав час вислухати саму Роксолану. Дівчина прослужила у Збройних силах України десять років, склала іспит на поліціянтку. Молода мати стверджує, що вона чесна жінка, яка ніколи не намагалася чоловікам приписати дітей. Це на її шляху зустрічалися мамині синочки. Ба більше, вважає, що обидві дитини від Валентина.

Згодом з’ясувалося, що сама Ольга не така вже свята. Кілька років тому вона забрала чоловіка з чужої сім’ї, і про неї так само ходили чутки селом.

До студії вийшов Валентин. Хлопець зізнався, що не знає, як так вийшло з дитиною. Ба більше, вміє добре бігати, тож швидко покинув Роксолану.

Щоб розставити всі крапки над «і», ведуча Тетяна Висоцька відкрила конверти з результатами тесту ДНК. З’ясувалося, що ймовірність того, що Валентин є батьком двох дітей, — 99,9%.

