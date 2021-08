32-летняя Анна с Кировоградщины всю жизнь чувствовала одиночество и боль из-за того, что от нее отказались родители. Она воспитывает двух детей, которым стремится отдать всю любовь. В детстве ее и брата Евгения бросила мать, образ которой едва теплится в памяти. Впоследствии из интерната их забрал отец, но и он через некоторое время написал отказ. Отец постоянно упрекал, что Анна не родная ему. В 1 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4 финал истории удивил всю команду. Больше — в материале.

В студию пришла Анна. Женщина рассказала, что её детство прошло по интернатам. Отец от нее отказался, ведь считает, что Аня ― нагулянный ребенок. С братом их разлучили. Отношения с ним во взрослом возрасте так и не сложились. Поэтому сейчас Аня пытается найти родную мать и хотя бы кого-то по ее кровной линии.

Брат Евгений также посетил студию. Он признался, что сожалеет об испорченных отношениях с сестрой. К счастью, двое смогли примириться.

Команда проекта взялась за поиски биологической матери Анны и Евгения. Журналисты связались с дочкой крестной Ани. Женщина рассказала, что их мама вела неприличный образ жизни, попала в тюрьму. А уже после заключения погибла под поездом.

Журналисты смогли найти сведения о женщине, а также о ее матери. Выяснилось, что бабушку Анны и Евгения звали Короп Раиса. Эта фамилия и имя уже фигурировали в выпусках проекта «Таємниці ДНК». Тогда женщина искала своих родных, а нашла четырех сестер.

По архивным документам в Кропивницком журналисты поняли, что Короп Раиса Петровна таки оставила в детдоме свою дочь Викторию, которая является биологической матерью Анны и Евгения.

Чтобы выяснить истину, ведущая Татьяна Высоцкая открыла конверты с результатами тестов ДНК. Анализ показал, что Анна таки является дочерью Александра. А пять сестер — родные тёти Ани и Жени.

