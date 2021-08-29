32-річна Ганна з Кіровоградщини все життя відчувала самотність і біль через те, що від неї відмовились батьки. Вона виховує двох дітей, яким прагне віддати всю любов. У дитинстві її та брата Євгена покинула мати, образ якої ледве жевріє у пам’яті. Згодом з інтернату їх забрав батько, проте й він через деякий час написав відмову. Чоловік постійно докоряв, що Ганна не рідна йому. У 1 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4 фінал історії здивував усю команду. Більше — в матеріалі.

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До студії завітала Ганна. Жінка розповіла, що її дитинство минуло по інтернатах. Батько від неї відмовився, адже вважає, що Аня ― нагуляна дитина. З братом їх розлучили. Стосунки з ним у дорослому віці так і не склалися. Тож наразі Аня намагається розшукати рідну матір і бодай когось по її кровній лінії.

Брат Євген також приїхав до студії. Він зізнався, що шкодує про зіпсовані стосунки з сестрою. Тож двоє змогли помиритися.

Команда проєкту взялася за пошуки біологічної матері Ганни та Євгена. Журналісти зв’язалися з донькою хрещеної Ані. Жінка розповіла, що їхня мама вела непристойний спосіб життя, потрапила до в’язниці. А вже після ув’язнення загинула під потягом.

Журналісти змогли віднайти відомості про жінку, а також про її матір. З’ясувалося, що бабусю Ганни та Євгена звали Короп Раїса. Це ім’я вже фігурувало у випусках проєкту «Таємниці ДНК». Тоді жінка шукала своїх рідних, а знайшла чотирьох сестер.

За архівними документами у Кропивницькому журналісти зрозуміли, що Короп Раїса Петрівна таки залишила в дитячому будинку свою доньку Вікторію, яка є біологічною матір’ю Ганни та Євгена.

Щоб з’ясувати істину, ведуча Тетяна Висоцька відкрила конверти з результатами тестів ДНК. Аналіз показав, що Ганна таки є донькою Олександра. А п’ять сестер — рідні тітки Ані та Євгена.

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