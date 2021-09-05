42-летняя Ольга вместе с мужем воспитывает четверых детей. Она сетует, что несколько лет назад их идиллию разбила взрослая женщина Роксолана, которая затянула в постель ее старшего сына Валентина. На тот момент Роксолане было 24, она уже воспитывала ребенка. А вот сыну Ольги тогда только исполнилось 17. Теперь главный вопрос ― действительно ли дочь Роксоланы Эмилия от Валентина. Больше — в материале.

В студию приехала Ольга и начала историю с того, что считает Роксолану ведьмой. Мол, она подливает зелье всем своим мужчинам. Более того, когда у нее начались отношения с Валентином, Роксолана уже воспитывала ребенка. А потом родила дочь Эмилию, будто бы уже от него. Что Ольга стала бабушкой — категорически не признает. Утверждает, что парня обманули, приворожили, а сейчас пытаются приписать чужих детей. На Валентине висит долг в размере 250 000 за неуплату алиментов.

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Пришло время выслушать самую Роксолану. Девушка прослужила в Вооруженных силах Украины десять лет, сдала экзамен на полицейского. Молодая мать утверждает, что она честная женщина, которая никогда не пыталась приписать мужчинам детей. Это на ее пути встречались маменькины сынки. Более того, считает, что оба ребенка от Валентина.

Впоследствии выяснилось, что сама Ольга не такая уж святая. Несколько лет назад она увела мужчину из чужой семьи, и о ней также ходили слухи по селу.

В студию вышел Валентин. Парень признался, что не знает, как так получилось с ребенком. Более того, умеет хорошо бегать, поэтому быстро бросил Роксолану.

Чтобы расставить все точки над «і», ведущая Татьяна Высоцкая открыла конверты с результатами теста ДНК. Выяснилось, что вероятность того, что Валентин является отцом двух детей, — 99,9%.

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