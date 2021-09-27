«Таємниці ДНК»-4 выпуск 5: кем окажется родная мать Людмилы?

5 выпуск 4 сезона проекта «Таємниці ДНК» оказался полон загадок. Когда Людмиле из Одессы было всего 10 лет, ей позвонила незнакомая женщина и представилась ее матерью. Тогда девочка не придала значения звонку, ведь не подозревала о своем происхождении. Однако в 14 лет Людмила узнала, что она приемная дочь. Спустя 40 лет после звонка женщина пришла в студию проекта «Таємниці ДНК», чтобы узнать, кто же был на другом конце провода. Какие шокирующие факты об удочерении Людмилы открылись во время расследования? И найдет ли она биологическую мать? Читайте в материале.

Приемные родители всегда любили Людмилу как родную дочь. Девочка росла в любви и заботе. Но в 14 лет ей открылась шокирующая тайна ее рождения. Оказалось, что она приемная дочь и родители удочерили ее незаконно. Они дали взятку врачу местной больницы, чтобы тот завел официальные бумаги о беременности приемной матери и не осталось следа удочерения. Несмотря на это, Людмила с теплотой отзывается о приемных родителях, ведь они дали ей все. Женщина обратилась на проект «Таємниці ДНК», чтобы узнать настоящую дату своего рождения и больше о себе.

В студию также пришла двоюродная сестра Людмилы по линии приемного отца ― Лёна. Она уверена, что у них все же есть общая кровь. Но тест ДНК подтвердил, что Людмила и Лёна все-таки не имеют родства.

При жизни приемная мать Людмилы рассказала ей, что, вероятно, у биологической матери фамилия Кобзева. Журналисты проекта «Таємниці ДНК» нашли по всей Украине 20 подходящих женщин с такой фамилией. Из них потенциальными матерями героини могли быть две Людмилы Кобзевы из Одессы. У первой из них удивительное сходство с Людой, но она умерла 8 лет назад.

Вторая Людмила Кобзева оказалась также мертва, однако в студию пришел ее сын Роман. Мужчина рассказал больше о своей матери и принес альбом с ее фотографиями. По ним также было обнаружено сходство с Людмилой.

Еще больше поверить в родство заставило шокирующее признание подруги второй потенциальной матери ― Анны Ивановны. Женщина рассказала, что когда-то Людмила Кобзева призналась ей, что у нее есть еще один ребенок.

Кто же окажется биологической матерью Людмилы? И является ли Роман ее родным братом? Ответ, как всегда, в конверте с результатом теста ДНК.

Смотрите полный 5 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4 и узнайте исход этой запутанной истории.

Video: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 5: кем окажется родная мать Людмилы? Что удалось установить команде проекта Таємниці ДНК и какие результаты показал тест ДНК в 5 выпуске 4 сезона Таємниці ДНК от 26.09.2021 — читайте в материале

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