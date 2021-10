У 7 випуску вперше в історії проєкту «Таємниці ДНК» одразу семеро дітей намагалися за допомогою тесту ДНК довести, що їхній батько їм не рідний. Вони хочуть викреслити чоловіка зі свого життя, бо він жорстоко бив їх і навіть намагався вбити. Сам батько, Петро Яковенко, це заперечує, але дітей рідними також не вважає. Чи так це насправді? І які сімейні секрети розкрилися в студії проєкту? Читайте в матеріалі.

6 сестер і один брат з Миколаївщини мріють про те, щоб чоловік, який нібито є їхнім батьком, виявився їм не рідним. Вони мають для сумнівів усі підстави, адже не з чуток знають про зради своєї матері.

До студії проєкту «Таємниці ДНК» прийшли тільки 5 сестер. Вони розповіли, хто може виявитися їхніми потенційними батьками… і всі назвали різних чоловіків. Вони поділилися, що батько все життя підозрював, що діти не від нього, і сам казав їм про це.

Сестри Яковенко розповіли жахливі подробиці свого дитинства. Батько жорстоко їх бив, ганявся з сокирою і кидався в них посудом, а одного разу навіть намагався повісити молодшого брата Андрія. Діти тікали від нелюда і зверталися до соціальних служб, але їм так ніхто й не допоміг. Якийсь час вони навіть жили в інтернаті. Дівчата мріють про те, щоб батько виявився їм не рідним.

Якщо тест ДНК це доведе, старша сестра Валентина готова замінити всі документи, щоб повністю викреслити його зі свого життя. Після того, як діти опинилися в інтернаті, саме вона у 22 роки забрала їх звідти і виховала, замінивши і батька, і матір.

Аж ось у студії з’явилася біологічна мати дівчаток ― Наталія. Вона запевняє, що у всіх дітей один батько ― Петро Яковенко. Жінка визнає, що в неї були інтрижки з іншими чоловіками, але ніхто з них не є батьком дітей. Наталя каже, що колишній чоловік бив її і погрожував, тому вона боялася і продовжувала жити з ним. Дітей віддала в інтернат нібито для того, щоб вони довчилися. Крім того, вона розповіла, що після розлучення їй треба було влаштовувати і своє особисте життя.

У студії з’явився і сам Петро. Він розповів, що Наталя постійно зраджувала його, кидала дітей і їхала. Чоловік запевняє, що жив із нею тільки заради дітей. Усі звинувачення в жорстокості Петро заперечує. Однак у своїх родинних зв’язках з дітьми він сумнівається і навіть підозрює, хто може бути їхніми справжніми батьками.

Тож чи здійснилася мрія сімох дітей, і чи побачили вони заповітні 0% у результаті тесту ДНК?

Дізнайтеся приголомшливий фінал цієї історії в повному 7 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4.

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-4 випуск 6: чи знайшов Іванко батька?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.