В 9 выпуске «Таємниці ДНК»-4 героями проекта стали Алеко и Пикрия Микаутадзе из Грузии. Они были усыновлены еще в детстве, а их биологические родители находятся в Украине. Из-за своего происхождения брат и сестра натерпелись жестоких издевательств со стороны приемной матери. И сейчас они хотят раз и навсегда разобраться в тайне своего рождения. Желание узнать родных привело Алеко и Пикрию в Киев. Какие шокирующие подробности их усыновления раскрыло расследование проекта «Таємниці ДНК»-4 — читайте в материале.

Алеко и Пикрия Микаутадзе выросли в грузинском городе Цхалтубо, куда их забрали приемные родители. Дети годами терпели издевательства своей приемной матери Сулико. Они не понимали, почему женщина так с ними поступает, пока не узнали правду. Сулико призналась, что вместе с мужем усыновила их и они родом из Украины. С тех пор брат и сестра хотят только одного ― найти свою биологическую семью.

Герои вспоминают, что до усыновления жили в городе у моря ― Одессе. Они помнят некоторые детали из своего детства. Оказывается, приемные родители хотели взять только Пикрию, но позже оказалось, что у нее есть брат. Мальчика тогда звали Александром Рогачко, а девочку ― Валентиной Панченко. У них общая мать, но разные отцы.

Алеко всегда хотел узнать, кто он, но приемная мать никогда не рассказывала детям об их происхождении, тщательно скрывала его. Сулико уничтожила все документы об усыновлении, чтобы никто не узнал правду.

Приемный отец любил детей, как своих, но он умер от рака 21 год назад. О приемной матери Алеко и Пикрия помнят только плохое. Они рассказали, что женщина была очень жестокой к ним и постоянно избивала, закрывала в подвале, не давала пить и есть. Дни рождения детей никогда не праздновались, и они не получали подарков. Кроме того, приемная мать не раз выгоняла их из дому. Дети называют ее сатаной. Именно поэтому в 15 лет Пикрия ушла из дому и начала работать.

Журналисты проекта «Таємниці ДНК»-4 нашли в Одессе тот самый детдом, из которого Пикрию и Алеко усыновили. Но сейчас его перепрофилировали в дошкольное учебное заведение. Работники детского сада заверили, что данные о воспитанниках детдома не сохранились. И все же команде проекта удалось найти информацию о брате и сестре. Оказалось, что Сулико изменила дату рождения Пикрии и на самом деле она старше на год. А вот об Александре Рогачко сказано, что его не усыновляли, а вернули биологическим родителям. Как это возможно?

Позже в документах нашелся еще один Александр, который старше на 5 месяцев и его фамилия ― Катаной.

Возможно ли то, что Пикрия и Алеко не родные брат и сестра? Неужели мужчина наполовину болгарин? И что еще стало известно о тайнах происхождения гостей из Грузии?

Узнайте в 9 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4.

Video: Какие тайны происхождения брата и сестры из Грузии откроются в 9 выпуске «Таємниці ДНК»-4? Что удалось установить команде проекта Таємниці ДНК и какие результаты показал тест ДНК в 9 выпуске 4 сезона Таємниці ДНК от 24.10.2021 — читайте в материале

А кроме того, уже в следующем выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4 31 октября вы узнаете развязку этой запутанной истории. Не пропустите!

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