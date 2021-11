В 11 випуску вперше в історії проєкту «Таємниці ДНК» генетичний тест знадобився для того, щоб перемогти страшну хворобу. 42-річна Світлана хоче знайти свою біологічну родину і зрозуміти, як лікувати генетичні патології хребта своїх дітей. Чи вдасться їй це? Читайте в матеріалі.

Світлана Кононенко з Одеси шукає біологічну родину, щоб допомогти своїм дітям у лікуванні хвороб хребта. Доросла донька героїні пережила тяжку операцію з виправлення сколіозу четвертого ступеня, а в сина-підлітка починається активна деформація грудної клітини. Для того, щоб дослідити захворювання дітей, а також запобігти подібному в майбутніх онуків, їй потрібно відстежити генетичний код своєї сім’ї. Для цього необхідно взяти аналізи в найближчих родичів Світлани. Але жінка не може цього зробити, оскільки вона прийомна дитина.

Коли Світлана дізналася про своє походження, їй вдалося отримати адресу та прізвище своїх вірогідних родичів. Ними виявилася родина Костянтинових. Світлана рік збиралася з силами, щоби поїхати до них, і, як виявилося, не дарма. Там на неї чекав зовсім не привітний прийом. Костянтинови не стали говорити з нею і спростували будь-який кровний зв’язок.

Світлана розповіла, що того дня зустріла Домінікію Костянтинову ― свою вірогідну матір. У тому ж будинку вона познайомилась і з її сестрою ― Ганною Іванівною. Жінка не стала з нею говорити і веліла їхати. А наступного дня сама зателефонувала до Світлани і сказала, що її справжні батьки давно загинули. Чи можливо те, що одна із сестер Костянтинових є матір’ю героїні?

Ганна Іванівна приїхала до студії проєкту, щоб розвіяти всі сумніви про їхню спорідненість. Під час обговорення підозра впала на ще одну сестру Костянтинових ― Степаниду Іванівну. Вона нібито їздила в дитячий будинок до маленької Світлани.

Степанида Іванівна також прийшла до студії «Таємниць ДНК». Вона розповіла, що матір’ю Світлани є не вона і не її сестра, а інша Євдокія Іванівна Костянтинова ― глухоніма жінка з того ж села.

Підтвердила це і їхня односельчанка Олена. Вона розповіла, що не раз чула про те, що в глухонімої Євдокії була дитина, від якої вона відмовилася. Батьком, за словами Олени, був одружений водій Петро Васильович. Але вони обоє давно мертві. Журналісти проєкту вирішили перевірити цю версію і знайшли рідну сестру Євдокії Костянтинової ― 90-річну Надію Іванівну.

На чиєму ж боці правда? І хто є біологічною матір’ю Світлани?

Відповідь ― у конвертах з результатами одразу двох тестів ДНК.

Дізнайтесь розв’язку цієї заплутаної історії у повному 11 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4.

