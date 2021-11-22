В 13 выпуске «Таємниці ДНК»-4 героиней проекта стала 45-летняя Надежда Гагаева. Женщина является мастером спорта по хоккею на траве и чемпионкой по плаванию. Надежда достигла высоких результатов в спорте и всегда посвящала их своей приемной семье. Но несмотря ни на что, ей всегда хотелось познакомиться с женщиной, оставившей ее в роддоме. Удастся ли ей это? И обретет ли Надежда семью?

На счету полтавчанки Надежды Гагаевой множество побед в плавании и хоккее на траве. Она стала сильной личностью благодаря своему упорству и поддержке приемной семьи. Тем не менее, всю жизнь Надежде не дает покоя вопрос о том, почему родная мать оставила ее в роддоме 45 лет назад.

Героиня появилась на свет в Киеве, и позже ее удочерила семья из Полтавы. Приемный отец рассказывал Надежде о том, что она родилась с воспалением легких и ее чудом удалось спасти. До самой его смерти у них были прекрасные отношения. Именно приемный отец отдал Надежду на плавание и всегда во всем поддерживал. Благодаря ему она быстро смогла достичь высот в этом спорте. Позже начала заниматься хоккеем на траве. Три года подряд Надежда Гагаева признавалась лучшим вратарем Украины. Женщина очень благодарна приемному отцу. С удочерившей ее матерью у них не такие теплые отношения, но они до сих пор поддерживают общение.

После смерти приемного отца Надежда начала искать свою биологическую семью. Она ездила в детдом и обращалась на разные программы, но ничего не получалось.

Подруги Надежды ― Майя и Елена ― рассказали, что ее всю жизнь беспокоил этот вопрос. Поэтому они поддержали ее в поисках биологической семьи.

Надежда рассказала, что несколько раз ее друзья видели очень похожую внешне женщину в Полтаве. Журналисты проекта решили проверить эту версию. Они нашли женщину, очень похожую на Надежду в… своей базе. Ее зовут Татьяна Почекай, и она также уже обращалась на проект «Таємниці ДНК».

Татьяна вошла в студию, и ее сходство с Надеждой потрясло всех. Женщина рассказала, что живет в Кировоградской области. У нее есть сын, от которого отказался отец и родство с которым она хотела доказать на проекте «Таємниці ДНК». Жизненные истории обеих женщин оказались очень похожими. Несмотря на это, Татьяна никогда не слышала от родных об оставленном ребенке. Ее мать, Мелания, также подтвердила, что все ее дети находятся рядом с ней.

Настал момент истины, и Татьяна Высоцкая внесла конверт с результатом теста ДНК. Несмотря на сходство Надежды и Татьяны, их родство не подтвердилось.

После этого неожиданно ведущая попросила героиню с подругами перейти в тайную комнату. В результате поисков журналистами была обнаружена потенциальная мать героини. У нее полностью совпадали имя, отчество и фамилия с женщиной, записанной в документах Надежды.

Она приехала в студию «Таємниці ДНК»-4. 72-летняя женщина предположила, что ее ищут дальние родственники. Когда Татьяна Высоцкая начала расспрашивать ее о семье, то не захотела рассказывать и очень разволновалась. После этого женщина внезапно встала и ушла. В этот момент к ней выбежала Надежда.

Удалось ли ей остановить свою предполагаемую мать? Почему женщина так разволновалась? И является ли она матерью Надежды?

Узнайте прямо сейчас в 13 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4.

Video: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 13: обретет ли профессиональная спортсменка семью? Что удалось установить команде проекта Таємниці ДНК и какие результаты показал тест ДНК в 13 выпуске 4 сезона Таємниці ДНК от 21.11.2021 — читайте в материале

Больше по теме: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 12: что на самом деле случилось с пропавшим сыном героини?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.