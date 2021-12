У 15 випуску «Таємниці ДНК»-4 героїнею проєкту стала 33-річна Інна. Дівчина вже довгий час бореться з онкозахворюванням, яке, на жаль, не піддається хіміотерапії і є неоперабельним. Інна виросла у прийомній сім’ї. Вона боїться, що їй уже недовго лишилося жити, і тому хоче встигнути познайомитись зі своєю рідною мамою. Чи зможе героїня нарешті зустріти ту, що подарувала їй життя? І які таємниці про своє походження дізнається Інна? Читайте в матеріалі.

Рік тому Інна Рудницька з Білої Церкви дізналася про свій страшний діагноз ― рак. Оскільки дівчина росла у прийомній сім’ї, їй хочеться дізнатися про своїх рідних. Героїня каже, що не тримає образ на біологічну матір. Вона просто хоче зрозуміти, чому та від неї відмовилася, і сказати їй дякую за життя. Інна зізналася, що стала спокійніше ставитися до всього після того, як дізналася про свій діагноз. Вона не зневірилася і навіть почала малювати картини на замовлення. У неї двоє синів і чоловік Віктор. Вони підтримують дівчину і в боротьбі з раком, і в пошуку рідних.

Інна розповіла, що її прийомні батьки дали їй необхідну турботу і тепло. Вона росла в любові і навіть уявити не могла, що не є рідною дочкою. Прийомні батьки приховували таємницю народження дівчини, хоч іноді в неї і виникали підозри. Тільки після смерті матері Тетяни Інна почала шукати своє коріння. Прийомний батько ще живий, але він каже, що не знає нічого про біологічних батьків дочки.

Оскільки дівчині ніхто не говорив правди, вона пішла по відповіді до РАГСу. Там Інна дізналася, що при народженні її звали Мариною Погребняк. У реєстрі було вказано ім’я матері ― Погребняк Людмила. Про батька нічого не було сказано.

Пролити світло на походження Інни спробували її хрещені ― Наталя та Надія. Тільки їм Тетяна довірила таємницю удочеріння. Наталя розповіла, що подруга була бездітною і дуже хотіла дитину. Вона одразу прийняла Інну як свою. Оскільки дівчинка дуже хворіла в дитинстві, Тетяна припускала, що біологічна мати курила під час вагітності. Однак імені жінки вона не знала. Надія, у свою чергу, чула, що біологічна мати загинула під час пологів.

Журналісти «Таємниці ДНК» знайшли кілька жінок, які можуть бути вірогідними матерями Інни. Найімовірнішою кандидатурою виявилася Погребняк Людмила з Білої Церкви. То невже Інна все життя жила біля своїх рідних?

Імовірні брат і сестра дівчини ― Олексій та Алла ― приїхали до студії проєкту. Вони не підозрювали, хто їх може шукати. В Аллі Інна одразу впізнала похресницю свого прийомного батька.

Олексій та Алла розповіли про свою сім’ю. Виявилося, що в рік народження Інни батьки відправили їх до Сибіру. Після повернення додому діти дізналися про те, що мати і батько розлучилися.

Людмила Погребняк також прийшла до студії проєкту. Вона запевнила, що не знає, хто може її шукати. Однак пізніше обмовилася, що є один варіант, але вона не хоче згадувати про це. У ході з’ясування Людмила зізналася, що народжувала тричі. Жінка розповіла, що мала ще доньку. Вона з’явилася внаслідок… зґвалтування. Коли Людмила народила, то одразу відмовилася від дівчинки. Лікарі тоді сказали їй, що дитина померла.

Коли вони побачили, хто їх шукає, то Алла одразу впізнала Інну.

То чи є Людмила матір’ю дівчини? Як пройшла їхня зустріч? І невже все життя Інна знала своїх біологічних рідних?

