У 16 випуску на проєкт «Таємниці ДНК»-4 звернулися двоє підлітків ― 15-річний Данило і 14-річна Вероніка. Брат і сестра хочуть довести своєму батькові Олександру, що є його біологічними дітьми. Ще малюками чоловік вигнав їх з матір’ю з дому. Зараз діти живуть з бабусею і дідусем. Олександр не раз заявляв Данилу і Вероніці, що не є їхнім батьком, оскільки він упевнений, що його колишня дружина йому зраджувала. Через це чоловік усіляко ухиляється від сплати аліментів. Чи насправді все так, як каже Олександр? І чи зможуть діти обстояти честь сім’ї? Читайте далі.

15-річний Данило і 14-річна Вероніка з Одещини хочуть покласти край звинуваченням у неспорідненості з боку батька. Вони розповіли, що після розлучення батьків Олександр спочатку приходив до них, але пізніше перестав. У цьому діти звинувачують матір чоловіка ― Раїсу Іванівну. Данило і Вероніка кажуть, що бабуся ніколи не визнавала їх. У хлопчика з народження ДЦП. Він каже, що в дитинстві постійно відчував свою провину за розлучення батьків. Данило поділився, що батько завдав йому багато горя. Навіть коли він потребував операції, Олександр не допоміг. Вероніка, у свою чергу, з 6 класу терпить знущання з боку однолітків через слова батька про те, що вона йому не рідна. Усе, чого хочуть діти, ― відбілити ім’я своєї мами Олени.

Дідусь Анатолій і бабуся Любов, крім вибачень, мають намір ще отримати аліменти з боку колишнього зятя. За їхніми словами, після розлучення Олександр виплачував гроші лише 3 місяці. За весь цей час його борг по аліментах зріс до 30 тисяч гривень.

Анатолій і Любов також розповіли про подружнє життя доньки. Вони поділилися, що Раїса Іванівна відразу незлюбила Олену. Коли жінка дізналася, що невістка вагітна, то вирішила, що діти не від її сина. Через стрес Олена народила передчасно. У неї з’явилися на світ близнюки, але один з них помер у пологовому будинку, а другий ― Данило ― отримав травму. 3 місяці Олена провела в патології для новонароджених, а після повернення додому знову завагітніла. Побачивши Вероніку, Олександр вирішив, що вона не його дочка. У якийсь момент чоловік просто вигнав Олену з двома дітьми на вулицю. Через постійні звинувачення з боку чоловіка дівчина навіть намагалася накласти на себе руки.

У студії з’явилися Олександр і його мати Раїса Іванівна. Вони висловили впевненість у тому, що діти не рідні чоловікові. Олександр розповів, що про Олену завжди ходила погана слава. Через це його мати впевнена, що дівчина спеціально все спланувала і прийшла в їхній дім уже вагітною. Олександр навіть розповів, що ловив колишню дружину на зраді. Після цього він нібито пробачив їй, та коли Олена зрадила знову, мати вигнала невістку.

Виявилося, що після спроби самогубства Олену позбавили батьківських прав. Зараз опікунами дітей є її батьки. Олександр розповів, що обманом сім’я Олени змусила його відмовитися від батьківських прав. Чоловік запевняє, що хоче спілкуватися з дітьми, але йому просто не дають. Він також запевнив, що справно платить усі аліменти.

Сама Олена також вийшла з таємної кімнати в студію. Вона сказала, що з боку Олександра хоче тільки вибачень і сплати аліментів. Дві сім’ї не змогли спокійно обговорити ситуацію, і фінальну крапку в цій справі поставили тести ДНК.

Що вони показали? Чи справді Олена зраджувала Олександрові? І чи прозвучали в студії довгоочікувані вибачення?

Дізнайтеся розв’язку цієї резонансної історії у повному 16 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4.

