8 выпуск проекта «Таємниці ДНК» растрогал всех зрителей. Невероятная история поисков родной крови, которая привела в студию Карину. Как команда проекта помогла девушке? Удалось ли отыскать ее брата? И какие подробности прошлого выяснились в студии? Читайте в материале.

25-летняя Карина с Днепропетровщины известна зрителям как участница проекта «Від пацанки до панянки». Всю свою жизнь она одинока, ведь увидеться с родной матерью не успела. Та умерла еще до того, как Карина начала ее поиски. Однако несколько лет назад девушка узнала, что у нее есть брат. Поэтому обратилась в проект «Таємниці ДНК», чтобы команда помогла найти его.

Журналисты смогли выйти на мужчину, который вырос в приемной семье, а в детском доме был записан на такую ​​же фамилию, как и Карина. В студию он не приехал, однако согласился пройти тест ДНК.

Карина призналась, что с самого детства мечтала о семье. Волонтеры рассказали, что у девушки бунтарский дух и заостренное чувство справедливости, но она достаточно искренняя и открытая. Волонтер Людмила стала матерью в жизни Карины. Она часто давала советы, учила готовить и дарила ощущение семейного уюта.

После выписки из детского дома Карина получила личное дело. Благодаря ему она больше узнала о своей биологической матери. Женщина умерла в 29-летнем возрасте из-за заражения крови.

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Журналисты проекта отправились по адресу проживания матери Карины и выяснили, что, действительно, здесь жила девушка по имени Дина. Ее жизнь оборвали наркотики и болезнь. А вот о существовании дочери никто не слышал, однако знали о мальчике, которого сразу забрали в детский дом. Команда продолжила поиски, которые привели на другой край Украины. В Ровенской области нашли парня Никиту, которого усыновила женщина по имени Галина.

Она приехала в студию «Таємниці ДНК». Галина рассказала, что Никита был сиротой. Родители его умерли, и характеризовались они дурной славой.

В 21-летнем возрасте Никита вернулся из армии и сообщил матери, что идет на фронт. Но однажды случилась непоправимая трагедия. Бойцы на передовой отправились спасать собрата и попали под обстрел. Именно Никита пострадал больше всех. У него перелом шейного позвонка. Он находится в реабилитационном центре для ветеранов, сейчас не ходит и передвигается в инвалидной коляске.

В студию приехали волонтеры Наталья Степаненко и Артем Лукашук, которые сейчас морально и физически помогают Никите пройти сложный реабилитационный период.

Ради Карины Никита сделал исключение и вышел на связь со студией «Таємниці ДНК». В прямом эфире двое узнали, являются ли они родными. Татьяна Высоцкая открыла конверт с результатом теста ДНК, который показал вероятность 99,9%.

После выпуска Карина приехала в Ровенскую область в сопровождении волонтеров. Состоялась невероятно трогательная встреча. А мать Никиты Галина отметила, что ее двери всегда открыты для Карины!

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